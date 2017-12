Budúcnosť herného priemyslu je nepredvídateľná

27. apr 2011 o 9:45 Ján Kordoš

Podľa Cappsa totiž najviac zabíjajú tradičný herný trh tzv. dolárové aplikácie. Určite ich poznáte z mobilných telefónov, iPodov a pod. Je totiž pre užívateľa obrovský rozdiel, ak zaplatíte za jednoduchú aplikáciu 99 centov a za Gears of War 3 60 dolárov. Podobných príkladov uviedol Capps hneď niekoľko - napríklad iPhone hru Infinity Blade za cca 6 dolárov práve od Epic Games, bežiacu na Unreal Engine 3, čiže technológie využívanej vo veľkých hrách!

Ďalší vývoj je na ich základe pre tvorcov hier nepredvídateľný. Netušia totiž, na ktorý herný segment sa majú orientovať, aby nezostali v strate. Vývoj veľkej AAA hry totiž trvá minimálne dva roky a často je do nich nutné investovať ohromné množstvo peňazí (v niektorých prípadoch už môžeme bez preháňania hovoriť rádovo i o desiatkach miliónov dolárov), pričom vývoj menších hier je časovo i finančne menej náročný, pričom návratnosť je pravdepodobnejšia.

V Epic Games sa preto už teraz musia správne odhadnúť, kam by sa herný trh mohol v najbližších rokoch vybrať. Za 20 rokov v hernom biznise majú v Epic Games mnoho skúseností, no ani oni nedokážu momentálne pri toľkých zmenách v hernom svete odhadnúť, kedy úplne zanikne fyzická distribúcia hier na DVD / Blu-Ray diskoch. Budú hráči vôbec javiť záujem o novú generáciu herných konzol a neuspokoja sa s terajšou? Oplatí sa investovať do čisto PC hry, ktorá nebude obsahovať multiplayer a nebude nutné neustále online overovanie legálnosti? Kam bude smerovať trh s mobilnými hrami?

Otázok je mnoho a Capps tvrdí, že mnoho spoločností sa bude musieť rozhodnúť, na aký segment hernej zábavy sa začnú orientovať. Ďalej dodáva, že úspech Playstation 3 bol automaticky očakávaný vďaka sile značky, ktorú vytvorila PS2. Podarí sa to aj štvrtej Playstation? Budú chcieť hráči stále len lepšie a lepšie technické spracovanie?

Možno si spomeniete na začiatky Epic Games - táto spoločnosť sa totiž ukázala svetu a začala prosperovať vďaka shareware modelu ponúkaných hier. Vo väčšine prípadov bola ponúkaná i štvrtina celej hry zdarma a až potom sa hráč rozhodol, či do projektu investuje. Je to však reálne v dnešnej dobe, kedy je vydanie demoverzie pred kompletnou hrou skôr zázrakom, bonusový DLC obsah odhaľovaný ešte pred vydaním hry a podobne?

Zdá sa, že búrka v hernom priemysle sa ešte len chystá a zmetie zo stola hneď niekoľko nepripravených spoločností. Samozrejme milujeme veľké AAA hry, avšak posledné roky ukazujú, že hráči prezieravejšie volia, do ktorého titulu investujú svoje peniaze. Alebo vy niekedy nečakáte na špeciálne Game of the Year edície hier, ktoré vychádzajú za zlomok pôvodnej ceny a s mnohými bonusmi?

Zdroj: Shacknews,Clker