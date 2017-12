Objavili aj v CERN-­e Higgsov bozón?

Vedecké blogy špekulujú, či aj Veľký hadrónový urýchľovač objavil novú časticu.

26. apr 2011 o 17:00 Tomáš Prokopčák

ŽENEVA, BRATISLAVA. V európskom fyzikálnom superstroji neďaleko Ženevy možno objavili stopy po Higgsovom bozóne. Takéto správy sa objavili na niektorých blogoch, ktoré sa zaoberajú časticovou fyzikou.

Na verejnosť sa totiž dostala interná správa vedcov pracujúcich na Veľkom hadrónovom urýchľovači.

V abstrakte tím štyroch fyzikov pracujúcich na detektore Atlas píše, že okolo energií 115 GeV objavili zvláštny úkaz, ktorý naznačuje prítomnosť neznámej častice.

Podľa prvých špekulácií to naznačuje dokonca prítomnosť Higgsovho bozónu. Pozorované úkazy však asi tridsaťnásobne prekračujú hodnoty, ktoré predpokladá štandardný model.

Americký Tevatron

Podobná situácia nastala zhruba pred tromi týždňami, keď v americkom urýchľovači Tevatron pozorovali fyzici rovnako čudný fenomén. Ak by sa potvrdil, znamenalo by to, že štandardný model časticovej fyziky, ktorý dosiaľ najlepšie opisoval kvantový svet okolo nás, pravdepodobne neplatí. Vedci však trvali na potrebe ďalších dôkazov.

Tak reagujú aj fyzici z Európskej organizácie pre jadrový výskum. Fabiola Gianottiová, hovorkyňa experimentu Atlas, pre blog magazínu Nature povedala, že nejde o oficiálne výsledky.

„Iba oficiálne výsledky, teda výsledky, ktoré prešli všetkým nevyhnutným vedeckým overovaním, možno brať vážne."

Supersymetria?

Ak by sa náhodou výsledky z Veľkého hadrónového urýchľovača či z amerického Tevatronu potvrdili, zrejme by išlo o koniec štandardného modelu. Podporovalo by to však hypotézu supersymetrie.

Tá je rozšírením štandardného modelu a ráta aj s časticami, ktoré v štandardnom modeli nemajú miesto. Napríklad Higgsov bozón nemusí byť iba jeden, ale hneď niekoľko.