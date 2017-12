Rozhodnutie úradu o Slovak Telekome možno skončí na súde

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) zvažuje možnosť obrátiť sa na súd v súvislosti s druhostupňovým rozhodnutím Telekomunikačného úradu (TÚ) SR, v ktorom jej opätovne zamietol kompenzáciu straty za poskytovanie univerzálnej služby v rokoch 2005 až 2006.

13. apr 2011 o 9:27 SITA

BRATISLAVA.

Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca spoločnosti Andrej Gargulák, TÚ neuviedol vo svojom rozhodnutí nové argumenty a rozklad Slovak Telekomu zamietol na základe konštatovania, že poskytovanie univerzálnej služby v posudzovanom období nepredstavovalo pre ST neprimerané zaťaženie.

"Predseda úradu neuskutočnil výpočet čistých nákladov na poskytovanie univerzálnej služby v rokoch 2005 a 2006 a svoje rozhodnutie oprel opätovne len o úvahu, či bolo jej poskytovanie pre Slovak Telekom neprimeraným zaťažením. Zvážime podanie opravného prostriedku, teda preskúmanie zákonnosti tohto rozhodnutia súdom,” povedal Gargulák.

Telekomunikačný úrad v utorok informoval, že aj v rozhodnutí druhého stupňa zamietol kompenzáciu straty ST za poskytovanie univerzálnej služby v rokoch 2005 až 2006.

Úrad tak potvrdil svoje prvostupňové rozhodnutie, v ktorom konštatoval, že poskytovanie univerzálnej služby v týchto rokoch nepredstavovalo pre ST neprimerané zaťaženie. Podľa hovorcu úradu Romana Vavra je rozhodnutie právoplatné dňom doručenia.

TÚ v rozhodnutí prvého stupňa zo začiatku februára tohto roku konštatoval, že celá výška nákladov na poskytovanie univerzálnej služby, vyčíslená spoločnosťou ST, predstavuje primerané zaťaženie a nemá negatívny dopad na jej konkurenčné postavenie na trhu.

Slovak Telekom podal v polovici februára tohto roku voči rozhodnutiu úradu rozklad. Predseda TÚ, ako správny orgán druhého stupňa, však rozhodnutie úradu potvrdil.

"V praxi to znamená, že nie je potrebné zriadiť osobitný účet univerzálnej služby na úhradu čistých nákladov, do ktorého by prispievali telekomunikační operátori, ktorých podiel ročného obratu na vnútroštátnom trhu sa rovná alebo je vyšší ako 0,2 %," vysvetlil Vavro.

Telekomunikačný úrad bral pri posúdení primeranosti zaťaženia spoločnosti Slovak Telekom pri poskytovaní univerzálnej služby do úvahy podiel jej tržieb na trhu elektronických komunikácií, podiel bytových a nebytových účastníckych prípojok spoločnosti ku koncu roka 2006, priemerný mesačný výnos na zákazníka (ARPU) ako aj jej zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) v rokoch 2005 a 2006.

"Dosiahnutý ukazovateľ ARPU za rok 2005 a rok 2006 bol porovnateľný s ostatnými podnikmi pôsobiacimi na trhu elektronických komunikácií a EBITDA zisk ST dosahoval rovnakú úroveň v roku 2005 a v roku 2006, ako u ostatných podnikov napriek nezvykle vysokej úrovni odpisov," uvádza sa v stanovisku TÚ.

Úrad taktiež konštatoval, že v sledovanom období mala spoločnosť Slovak Telekom veľmi vysoký podiel bytových účastníckych prípojok. "Postavenie na trhu elektronických komunikácií dosiahla spoločnosť ST aj napriek zaťaženiu nákladmi na poskytovanie univerzálnej služby," konštatuje úrad v stanovisku.

Podnik, ktorý poskytuje univerzálnu službu, má povinnosť napríklad prevádzkovať telefónne automaty, poskytovať občanom SR verejnú telefónnu službu na pevnom mieste pripojenia k sieti, vrátane faksimilného prenosu informácií a prenosu dát s prenosovými rýchlosťami umožňujúcimi funkčný prístup k internetu.

Podnik musí pravidelne poskytovať aspoň jeden úplný telefónny zoznam účastníkov v elektronickej alebo v tlačenej forme prípadne v oboch formách.

K ďalším povinnostiam patrí aj to, že podnik určený TÚ zabezpečuje primeranú dostupnosť verejných telefónnych automatov, poskytovať bezplatný a nepretržitý prístup k číslam tiesňových volaní, vrátane jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112.

