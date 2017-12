Budeme mať troch rodičov?

Budeme si raz do dokladov písať mama, otec a tiežotec? A zistíme, prečo sa nafukuje planetárny trpaslík Pluto? Aj taký bol sviatočný týždeň vo vede.

25. apr 2011 o 10:45 Tomáš Prokopčák

Čo sme si všimli

Konzervatívna predstava o rodine je muž a žena - manželia. Menej konzervatívna predstava vylučuje z tejto „rovnice" viaceré faktory, počnúc manželstvom a rozdielnym pohlavím končiac. Ani jedna z týchto predstáv však nehovorí nič o biológii.

Tá bola až dosiaľ relatívne jednoznačná, no britskí vedci teraz odštartovali diskusiu, či sa na vzniku nového človeka musia podieľať práve dvaja ľudia. A či by to nemohli byť napríklad traja.

Embryá implantované do maternice a už nesúce genetický materiál (vďaka drobnému zásahu do DNA) od dvoch osôb by sa totiž mohli vyhnúť niektorým chorobám.

Budúci človek by tak nemusel zápasiť napríklad so slepotou či zlyhávaním orgánov. Takúto metódu umelého oplodnenia vedci zatiaľ úspešne otestovali na zvieratách. Otázne teraz je, či fanatická diskusia, ktorá bude pravdepodobne nasledovať, zbytočne nezničí mnohým ľuďom nádej na lepší život. +Čítajte viac na Guardian

Saturnov mesiac Enceladus je jedným z najzaujímavejších miest v slnečnej sústave. Pravdepodobne obsahuje vodu, ktorú do svojho okolia chŕli v obrovských gejzíroch.

Vedci teraz zistili, že so svojou materskou planétou je istým spôsobom spojený. Sonda Cassini odmerala silné prúdy elektrónov, ktoré si mesiac a planéta navzájom vymieňajú. Podobným spôsobom je „prepojený" aj Jupiter s niektorými svojimi mesiacmi. +Čítajte viac na Physorg

Pavúky boli na našej planéte už pred desiatkami miliónov rokov. Na severovýchode Číny však vedci objavili obrovského zástupcu rodu Nephila.

Tento konkrétny jedinec Nephila jurassica žil pred 165 miliónmi rokov a jeho končatiny dosahovali dĺžku až pätnásť centimetrov, čím sa pavúk stal najväčším dosiaľ objaveným skameneným pavúkom. +Čítajte viac a pozrite si fotografiu na Science

O čom sme písali

Človek starne a môžu za to procesy na bunkovej úrovni. Ako tieto procesy fungujú? Aj o tom sme sa rozprávali v ďalšom pokračovaní nášho seriálu o šikovných slovenských vedcoch.

Molekulárni biológovia Jozef Nosek a Ľubomír Tomáška nám porozprávali príbeh o chromozómoch, telomérach a enzýme telomeráza, ktorá by raz mohla byť kľúčom k liečeniu rôznych chorôb vrátane niektorých druhov rakoviny. +Čítajte viac a pozrite si videodokument

Bývalá deviata planéta slnečnej sústavy sa zjavne odúva. Nemôže však za to kongres astronómov, ktorý pred piatimi rokmi Pluto vyradil zo zoznamu planét.

Teleskopy zistili, že trpasličej planéte krúžiacej po výstrednej dráhe za Neptúnom sa radikálne nafukuje atmosfére. Zrejme to súvisí s ročnými obdobiami, Pluto je v súčasnosti najbližšie k Slnku. +Čítajte viac

Topiaci sa arktický ľad prináša do mora väčší podiel sladkej vody. Ako tento systém funguje, k čomu by to mohlo viesť a či je dokonca ohrozený Golfský prúd, uvažoval v texte klimatológ Jozef Pecho.

Paradoxom pritom je, že ak by sa tak stalo, tento výsledok klimatickej zmeny by zrejme viedol k ochladeniu časti Európy. +Čítajte viac

Bol to taký rozkošný experiment. Vybudujú napodobeninu autonómneho ekosystému, zavrú doň ľudí a budú pozorovať, čo sa bude diať.

Vyhlásiť Biosféru 2 za dokonale úspešný pokus nemožno. No aj tak tento obrovský skleník ukázal, ako niektoré procesy fungujú a akým rizikám by mohli čeliť budúce generácie astronautov. Ak sa vyberú na ďalekú vesmírnu cestu, počas ktorej by chceli fungovať v sebestačnom prostredí. +Čítajte viac

Týždeň vo vede je pravidelný prehľad toho najzaujímavejšieho zo sveta vedy.