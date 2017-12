Žiarenie z mobilov mení ľudské bunky

HELSINKI - Podľa štúdie fínskych vedcov zverejnenej minulú stredu môže žiarenie z mobilných telefónov spôsobovať zmenu ľudských buniek a mať vplyv na ľudský mozog. Podľa Dariusa Leszczynského, ktorý dva roky trvajúci výskum viedol, je však potrebné ďalšie

26. jún 2002 o 22:30 (reuters)

skúmanie, aby bolo možné určiť, aké vážne môžu byť zmeny v bunkách a aký môže mať dopad mobilných telefónov na mozog a telo.

Štúdia fínskeho Úradu pre radiačnú a nukleárnu bezpečnosť uvádza, že vystavenie ľudských buniek vytvorených v laboratóriu žiareniu z mobilného telefónu, môže spôsobiť zvýšenie aktivity stoviek proteínov v týchto bunkách. „Vieme, že tu existuje biologická reakcia. Môžeme ju detekovať, ale nevieme, či môže mať fyziologický účinok na ľudský mozog alebo telo,“ povedal Leszczynski.

Minulý mesiac boli vo francúzskom vedeckom časopise Differentiation zverejnené aj výsledky ďalšej štúdie, ktorá podľa vedcov vyvoláva novú otázku o tom, či dokáže žiarenie z mobilov oslabiť ochranný „štít“ mozgu slúžiaci na obranu proti škodlivým látkam. Podľa výsledkov tohto výskumu vykazoval proteín „hsp27“ prepojený na funkciu ochranného štítu pod vplyvom mobilného žiarenia zvýšenú aktivitu, z čoho vyplýva možnosť, že takéto žiarenie by mohlo zvýšiť priepustnosť obrannej bariéry. „Zvýšená proteínová aktivita by mohla spôsobiť zmrštenie buniek, medzi ktorými by sa mohli objaviť medzery, cez ktoré môžu preniknúť niektoré molekuly,“ vysvetlil Darius Leszczynski.

Odmietol špekulovať, aký druh zdravotných problémov by to mohlo spôsobiť. Francúzska štúdia však podľa neho indikuje, že používatelia telefónov by mohli trpieť bolesťami hlavy, vyčerpaním a poruchami spánku.

„Nie sú to problémy ohrozujúce život, ale rozhodne nič príjemné,“ povedal a zároveň dodal, že účastníci švédskeho výskumu hovorili aj o možnosti prepojenia týchto problémov s Alzheimerovou chorobou. „Aká je pravda, neviem,“ povedal vedec.

Leszczynski povedal, že on sám, jeho žena aj jeho deti používajú mobilné telefóny a že sa nedomnieva, že výsledky štúdie by mali viesť k novým obmedzeniam v používaní mobilov.