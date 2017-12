SMS lístky na MHD v Prešove už toto leto

Dopravný podnik mesta Prešov pripravuje možnosť zakúpenia cestovného lístka v mestskej hromadnej doprave formou SMS správy.

24. apr 2011 o 20:00 SITA

Cena lístka bude jednotná 60 centov s dobou platnosti 40 minút pre dva zriadené tarifné pásma. V súčasnosti si cestujúci v prešovskej mestskej hromadnej doprave môžu kúpiť lístok za 40 centov na 10 minút, alebo za 50 centov na 30 minút. Prešov tak bude štvrtým mestom na Slovensku, po Bratislave, Košiciach a Žiline, kde sa bude dať kúpiť cestovný lístok pomocou mobilného telefónu. Agentúre SITA to potvrdil riaditeľ prešovského dopravného podniku Peter Janus.

Výberové konanie na dodávateľa služby (agregátora) určili na 28. apríla. Pokiaľ nedôjde k spochybneniu výberu dodávateľa, skúšobná prevádzka by mala začať v mesiacoch jún – júl. Zavedenie tohto mobilného systému predaja cestovných lístkov nebude stáť dopravný podnik nič. Dodávateľ si z ceny lístka strhne sumu, ktorá uhradí cenu SMS správy. Dopravný podnik vyberie najvýhodnejšiu ponuku.

Technicky to bude fungovať tak, že cestujúci na určené telefónne číslo pošle SMS správu, na čo mu spätne príde SMS-ka s kódom, na základe čoho ho bude môcť identifikovať kontrolór. V rámci upraveného prepravného poriadku cestujúci bude môcť nastúpiť do dopravného prostriedku až keď získa platný kód, teda SMS správu musí poslať asi desať minút pred príchodom spoja. Podľa Janusa za 40 minút by sa mal každý cestujúci dostať do cieľa svojej cesty na každej z liniek MHD.

Dopravný podnik má v meste 60 automatov na cestovné lístky. Táto nová služba bude doplnková. Mala by odbremeniť aj vodičov predávajúcich lístky cestujúcim, ktorí si ich nestihli alebo nemali kde zakúpiť. Janus sa obáva, že dopravný podnik sa v tomto roku nevyhne úpravám v cestovnom. O priamom zdražovaní cestovných lístkov zatiaľ nechce hovoriť, ale uvažuje sa o znížení zliav z 50 percent na 40, prípadne aj nižšie. Zníženie zliav by sa týkalo žiakov, študentov a dôchodcov. Úpravu cestovného zdôvodňuje zvýšením DPH, rastom ceny nafty a poklesom počtu cestujúcich. Ak mesto pristúpi ku kráteniu rozpočtu alebo viazaniu finančných prostriedkov, dopravca bude uvažovať aj o raste cien lístkov v MHD.