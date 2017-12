Tatranský okrášľovací spolok pripravuje interaktívnu mapu pre mobily

Tatranský okrášľovací spolok po projekte Tatranské haraburdy, ktorým chce upozorniť na nelichotivý stav niektorých objektov na území Vysokých Tatier, prichádza s ďalším projektom. Najnovší projekt spolku Tatry do vrecka predstavuje aplikáciu pre mobilné t

22. apr 2011 o 14:00 SITA

elefóny Iphone.

„Turista príde do Starého Smokovca. Má stiahnutú aplikáciu, zapne si ju a vidí: 50 metrov sa nachádza horská služba, 100 metrov sa nachádza hotel, 300 metrov železničná stanica,“ objasňuje princíp fungovania novej aplikácie Jakub Staško z Tatranského okrášľovacieho spolku. V aplikácii bude možné vyhľadávať rôzne informácie podľa zadaných kritérií.

Podľa Staška aplikácia pre mobilné telefóny Tatry do vrecka nemá za cieľ nahradiť klasické turistické mapy alebo dokonca sprievodcov cestovného ruchu. „Myslíme si, že je dosť miesta pre sprievodcov cestovného ruchu, aj pre našu aplikáciu,“ dodal Staško. Aplikácia pre mobilné telefóny bude voľne dostupná na internete na stiahnutie na domovskej stránke výrobcu telefónov, ale odkaz bude aj na stránke Tatranského okrášľovacieho spolku www.tos-tatry.sk. Staško nevylučuje, že odkaz na ňu bude aj na iných stránkach poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu vo Vysokých Tatrách. Neskôr by mohli byť dostupné aplikácie aj pre mobilné telefóny iných značiek. Projekt Tatry do vrecka spustí Tatranský okrášľovací spolok 13. mája.