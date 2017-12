Emotívny The Last Guardian a Ico + Shadow of the Colossus budú meškať

21. apr 2011 o 12:05 Ján Kordoš

Kto skúsil, nepotrebuje ďalší komentár a kto nie, ten neuverí. Oba tieto projekty mali vyjsť v špeciálnej edícii Ico and Shadow of the Colossus Collection túto jar, avšak vydanie kolekcie, ktorá mala previesť hry do HD a pridať podporu stereoskopického 3D zobrazovania, sa odkladá. Túto informáciu priniesol Playstation Blog, ktorý taktiež potvrdil, že neistý je i dátum vydania posledného dielu Ico trilógie, The Last Guardian.

Ten sa mal objaviť v priebehu tohto roku, avšak príchod hry je ohrozený. Vývojársky tím okolo uznávaného Fumito Uedu chce dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu svojich projektov. Zatiaľ im to vždy vyšlo a hoci nadšením príliš nehoríme, radšej si počkáme ako dostať do rúk nedokončenú alebo nekvalitnú hru. Ueda sa všetkým fanúšikom úprimne ospravedlnil a požiadal ich o trpezlivosť.

Očakávame, že sa Ico and Shadow of the Colossus Collection a The Last Guardian predvedú v hrateľnej podobe už o niekoľko týždňov na hernej výstave E3 2011. Zatiaľ máme aspoň dostatok času na to, aby sme sa ponorili do dvoch vyššie spomínaných a už vydaných projektov.

Zdroj: Shacknews