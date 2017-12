Pravidelná konzumácia orechov znižuje riziko srdcového infarktu

Keď zjeme za hrsť orechov raz až dva razy do týždňa, môžeme účinne predísť smrteľnému zlyhaniu srdca. K tomuto záveru dospel tím amerických výskumníkov z Bostonu na základe 17-ročnej zdravotnej štúdie.

26. jún 2002 o 22:30

Na orechy a ryby je bohatá najmä strava južných prímorských krajín, známa ako stredozemná diéta, ktorá veľmi priaznivo vplýva na srdce. Mnohé druhy orechov sú totiž bohatými zdrojmi nenasýtených tukov, horčíka a vitamínu E nevyhnutných pre správnu funkciu srdca.

Tím odborníkov z bostonskej nemocnice Brigham and Women‘s Hospital pod vedením doktorky Christine Albertovej skúmal od roku 1982 do roku 1999 vyše 21 000 mužov z radov lekárskeho personálu. Vedci zistili, že u tých, ktorí najmenej dvakrát do týždňa zjedli niekoľko gramov orechov, kleslo riziko náhleho infarktu s následkom smrti až o 47 percent v porovnaní s mužmi, ktorí nejedli orechy vôbec. U tých, čo jedli orechy, sa tiež znížilo o 30 percent riziko koronárneho ochorenia srdca. Táto korelácia však neplatila pre prípady ľahšieho infarktu, ktorý neohrozuje život postihnutého.

Počas 17 rokov skúmania pokusných subjektov došlo k 201 prípadom náhleho úmrtia v dôsledku infarktu a k 566 úmrtiam na iné ochorenie srdca. Tieto prípady sa vyskytovali v prevažnej miere medzi tými, ktorí počas štúdie nekonzumovali orechy. (tasr)