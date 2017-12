Novinka: mobil v zube

Britskí inžinieri tvrdia, že vynašli revolučný prístroj, ktorý sa doteraz objavoval výhradne na plátnach kín vo filmoch typu James Bond: zubný implantát ktorý funguje ako mobilný telefón. „Zubný telefón“ navrhnutý Jamesom Augerom a Jimmym Lozeauom pozostá

26. jún 2002 o 22:20

va z miniatúrneho vibrátora a prijímača rádiových vĺn, ktoré sú implantované do zuba rutinnou dentistickou operáciou. Implantát zatiaľ neobsahuje vlastný mikročip, podľa Augera je však táto technológia už vyskúšaná a otestovaná a plne funkčný telefón môže byť už v tejto chvíli bez problémov vyrobený.

Zvuk, ktorý prichádza do zuba ako digitálny rádiový signál, sa prenáša do vnútorného ucha rezonanciou kostí. Znamená to, že telefonát tak môže byť prijatý kedykoľvek a kdekoľvek a nikto iný okrem príjemcu ho nemôže počuť. V praxi by vynález určite dokázali využiť napríklad politici, ktorí môžu dostávať tajné rady od svojho tímu v čase, keď sú pod paľbou otázok oponentov, alebo finančníci, ktorí môžu diskrétne získať informácie o vývoji burzy trebárs počas divadelného predstavenia.