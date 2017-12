Archos 5 IT - tablet do dlane

10-palcové tablety sú síce fajn, no ak hľadáte niečo mobilnejšie, je 10“ veľa. Potom sú tu 7“ tablety, no ak vám nevyhovuje ich hmotnosť, uberte ešte dva palce. Päťpalcových tabletov je na trhu len veľmi málo, a vlastne, majú zmysel, keď s takmer rovnakou

20. apr 2011 o 8:05 Ján MichálekAutor je redaktorom magazínu eSCAPE

uhlopriečkou nájdete na trhu aj mobilné telefóny?

Archos 5 IT je zástupcom práve tejto skupiny tabletov. Päť palcov uhlopriečky, výkonný procesor a Android. Skúsme najprv zistiť, aká by mohla byť cieľová skupina záujemcov o takýto druh zariadenia. Možno niekto, kto používa mobilný telefón skutočne len na telefonovanie a na zábavu a na surfovanie na internete chce väčšiu uhlopriečku, ale nie oveľa. Malý telefón a malý tablet sa nosí jednoduchšie ako malý telefón a veľký tablet.

Archos 5 IT + výkon CPU, výkon v 3D, 32 GB storage, cena

- citlivosť GPS, továrenské spracovanie Operačný systém: Android 1.6

Procesor: ARM Cortex A8 @800 MHz; 32bit DSP @430 MHz

RAM: 256 MB

ROM: 32 GB flash

Slot pre pamäťové karty: MicroSDHC do 16 GB

Displej: 4,8“ rezistívny, 800×480, bez multitouch, bez automatickej regulácie podsvietenia

Wi-Fi / BT / GPS / USB / 3G: 802.11 b/g/n / 2.0 A2DP / áno / miniUSB / nie

Audio / Akcelerometer / Reproduktor / Fotoaparát / Webkamera / Mikrofón: 3,5 mm out / áno / mono / nie / nie / nie

Rozmery a hmotnosť: 143×78×10,4 mm, 182 g

Cena: 237,91 €, Alza.sk

Archos 5 IT však nemá 3G modul napriek tomu, že prípona IT značí Internet Tablet. Skúsme to teda inak, s výkonným procesorom by to mohol byť dobrý nástroj na prehliadanie internetových stránok cez Wi-Fi a pracovitý pomocník a organizér. Tu však hrá proti Android 1.6 bez priamej podpory Flash a malý displej. Čo je teda silnou stránkou Archos 5 IT? Pokúsme sa zistiť, pre koho by mohol byť tento malý tablet vhodným spoločníkom.

Začnime jednou z jeho najsilnejších stránok, a tou je vysoká mobilita. Zariadenie je síce o čosi väčšie ako mobilný telefón, no 182 gramov a 143 mm po dlhšej hrane je zárukou toho, že Archos 5 IT sa vmestí do každého vrecka. Displej s uhlopriečkou 4,8“ síce nie je taký pohodlný na sledovanie ako 7“, no má rovnaké rozlíšenie 800×480 bodov, je vynikajúco čitateľný a zobrazí rovnaký obsah ako 7“ tablety. Akurát v menšej mierke.

Dotyková vrstva displeja je rezistívna, multitouch chýba, displej je lesklý, a tak v exteriéroch budete musieť pridať na intenzite podsvietenia. Odleskami však trpí celé telo zariadenia, ktoré je magnetom na odtlačky prstov. Konštrukcia je síce tuhá, no jej prevedenie nie je ani zďaleka dokonalé, o čom svedčia najmä nerovnomerné špáry. Srdcom tabletu je procesor ARM Cortex-A8 s frekvenciou 800 MHz, odozva systému je vynikajúca, rovnako ako aj pocit z prehliadania internetových stránok.

256 MB operačnej pamäte pre Android 1.6 celkom postačuje, pre používateľa bol v našom prípade dostupný 32 GB storage. Vyrábajú sa aj verzie s 8 a 16 GB Flash, prípadne s pevným diskom s kapacitou 160 – 500 GB (tieto verzie však majú hrúbku 20 mm a o 100 g vyššiu hmotnosť ako modely s Flash úložiskom). Práve kombinácia výkonného procesora, Wi-Fi adaptéra a veľkej ROM robí z Archos 5 IT silné zariadenie predovšetkým v oblasti multimédií. Tomu výraznou mierou nahráva aj upravený operačný systém a spustenie internetových televízií a rádií je otázkou troch dotykov obrazovky.

Silnou stránkou je i prehrávanie videa. Na 32 GB sa toho pomestí veľa a súbory v drvivej väčšine ani nebude treba konvertovať, vstavaný prehrávač si poradí napríklad s MPEG-4, H.264 a MKV do 720p, WMV, a bežným AVI v DVD kvalite. Z hľadiska audioformátov si vychutnáte okrem MP3 a WMA aj OGG a FLAC. Hrať sa môžete flashové hry, prípadne si hry stiahnuť z Android Marketu.

Ten však treba sprístupniť nainštalovaním aplikácie AppsLib, ktorá sa nachádza na stránkach výrobcu. V základnom vybavení síce dostanete všetko potrebné, no nevyužiť desiatky tisícov možností z Marketu by bola škoda. Navyše, tablet zvláda aj 3D hry a spoločne s citlivým akcelerometrom má slušný herný potenciál. Systémový konektor v spodnej časti umožňuje pripojiť tablet k modulu s televíznym tunerom a nahrávať vysielanie. Prítomný je i slot pre microSDHC karty. Škoda, že chýba 3G modul, ktorý by v podstate z Archos 5 IT urobil zariadenie typu Dell Streak. Nechýba však GPS modul, aplikáciu už musíte doinštalovať podľa vášho výberu. Príjem signálu však nie je veľmi dobrý a v hustejšie zastavanej oblasti či v lese presnosť zamerania pozície výrazne klesala.

Archos 5 Internet Tablet je teda skôr príjemným multimediálnym spoločníkom na cesty a dlhé chvíle, ako plnohodnotným tabletom. Chýba mu 3G, webkamera a mikrofón, pre niekoho môže byť mínusom aj malý displej a nižšia citlivosť GPS. Podpora multimédií a hier je však vynikajúca, rovnako ako prehliadanie internetu a a odozva systému.