Získajte zaklínačský medailón

19. apr 2011 o 19:50 Ján Kordoš

Zaklínačský medailón uzrel svetlo sveta súčasne s vydaním prvého dielu hry. Veľký úspech limitovanej edície tohto neobyčajného prívesku presvedčil vydavateľa o zopakovaní akcie a fanúšikovia Geralta tak budú môcť získať prívesok, aký nosí na hrudi aj sám hrdina Sapkowskeho kníh a hry. Tentoraz v praktickejšej podobe.

David Semerád, product manager spoločnosti Comgad k nemu povedal: „Boli sme si vedomí toho, že pôvodný medailón bol vhodný skôr ako ťažítko alebo prívesok na kľúče, na bežné nosenie na krku sa nehodil. Preto sme sa rozhodli pripraviť nový design - odľahčený, praktickejší a s menej ostrými hrotmi.“

Zaklínačský medailón bude prikladaný zdarma ku každej verzii hry Zaklínač: Rozšírená edícia (PE) od 19. apríla do 17. mája (kedy vychádza druhý diel hry), pričom prvé predobjednávky by mali byť rozosielané 3. mája, kedy by mala byť hotová výroba medailónov. Pri veľkom dopyte po hre sa môže stať, že ak zaváhate, bude akcia ukončená a projekt vypredaný. Ak teda doma ešte stále nemáte prvého Zaklínača, prípadne prahnete po medailóne, choďte do toho hneď.

Zdroj:PR