Internet sa má naučiť všetko

Informácií je už na webe dosť, teraz ich treba všetky spojiť a vyhodnotiť

20. apr 2011 o 0:00 Ondrej Podstupka

Dáta na webe majú priniesť revolúciu porovnateľnú so sociálnymi sieťami.

BRATISLAVA. Najprv bilancia, čo internet dokáže dnes: Ak si chcete zahrať tenis, vyhľadáte si na webe tenisové kurty a na mapách od Googlu si vyberiete najbližší z nich.

Vaši priatelia z Facebooku vám o ňom poskytnú referencie a do kalendára si zapíšete termín, ktorý vám v predstihu pripomenie váš mobil.

To je slušný pokrok oproti nedávnej minulosti, no v blízkej budúcnosti toho má byť ešte viac. To, čo internet dnes nevie, je napríklad pozbierať všetky voľné otváracie časy tenisových ihrísk. Musíte si ich nájsť na stránke každého z nich. Je to preto, že každá stránka zapisuje informácie o otváracích hodinách tak rozdielne, že ich žiadny stroj nedokáže dať dohromady.

A to by sa malo zmeniť. Podľa internetových vizionárov dnešný internet, ktorému sa hovorí aj web 2.0., dosiahol svoj vrchol a žiadne ďalšie veľké inovácie neprinesie. Revolúciu, a teda posun k webu 3.0. majú vyvolať zmeny vo forme surových dát.

Ak sa vizionári nemýlia, tak nás čaká éra prepájania informácií všetkého druhu tak, že o niekoľko rokov budete pred svojím zápasom vedieť i pravdepodobnosť, či vyhráte, pretože počítače medzitým vyhodnotia množstvo dát o vás i vašom súperovi, od momentálnej kondície cez náladu až po vzájomnú históriu zápasov.

Revolúcia je v dátach

Veľkú zmenu internetu predpovedá vynálezca protokolu www Tim Berners-Lee. Rozbehol ťaženie za otvorené dáta, ktorého cieľom je vytvoriť štandard na zverejňovanie surových údajov v jazyku, ktorému by web mohol rozumieť.

Začal spolupracovať s vládami a žiada ich, aby zverejnili verejne dostupné dáta. Časť z podobne spracovaných dát je dostupná napríklad cez projekt Google Public Data Explorer.

Ak sa dát nazbiera dosť, umožní to odhaliť netušené súvislosti. Keď napríklad spojíte údaje od zubárov a polície, zistíte, či existuje vzťah medzi počtom zubných kazov a sklonom ku kriminálnym skutkom. Alebo si predstavte, že si raz v budúcnosti necháte zmapovať svoj genóm a časť z neho zverejníte.

Ak to spravia milióny ľudí, možno vám webová služba ukáže, že ľudia s podobnou genetickou výbavou ako vy majú radi určitý druh čokolády. Lekári zasa budú môcť zistiť, ako vplýva veľká spotreba čokolády na náladu tým, že porovnajú vaše statusy na Facebooku s nákupnými zvykmi.

Génius poruke

„Dnes na webe vieme zobrať dáta, ako napríklad článok, pieseň alebo osobu, a prepojiť ich. Hlbší význam však potrebujú mať prepojenia, ktoré ich spájajú. Vzniknú tak vzťahy a ak budeme poznať dosť vzťahov, môžeme dať veciam kontext,” hovorí Lee Feigenbaum z firmy Cambridge Semantics, ktorá sa zaoberá interpretovaním dát.

Na rozšifrovanie dát bude treba čoraz viac umelej inteligencie, ktorá sa tak stane neoddeliteľnou súčasťou webu. Náznak budúcich možností sa dá vidieť na vyhľadávači WolframAlpha, ktorý vznikol pred dvomi rokmi ako alternatíva ku Googlu. Na rozdiel od neho nezobrazí k hľadanému výrazu iba relevantné stránky a dokumenty, ale odpoveď zostavenú z dát, ktoré dokumenty obsahujú.

Podobný dotyk s budúcnosťou si môžete vyskúšať aj vďaka Googlu, ktorý nedávno spustil službu Google Talk Guru. Tí, čo používajú Google Talk vedia, že vďaka nemu môžu četovať so svojimi priateľmi. Guru sa stane vaším priateľom kedykoľvek chcete a dôvod, pre ktorý by ste to mohli spraviť, sú bleskové odpovede na jednoduché otázky.

Môžete sa ho pýtať na počasie či kurzy mien, no raz možno bude schopný odpovedať na nerozoznanie od človeka. Podľa futuristu Raya Kurzweila čas, keď človek nerozpozná pri komunikácii človeka od stroja, príde do dvadsiatich rokov.

Web vecí

Ďalší priestor na vznik nových služieb na webe vytvorí aj takzvaný web vecí - trend pripájania stále väčšieho množstva každodenných vecí na internet.

Od misky pre psa, ktorá vám pošle mail, keď je prázdna, až po chladničku, ktorá bude cez web objednávať mlieko vždy, keď jej vnútorné senzory ukážu, že ste všetko vypili.

Web vecí v budúcnosti obohatí aj hnutie za otvorené dáta. Obyčajné veci s pripojením na web dokážu zaznamenať ohromné množstvo údajov o každodennom živote a zároveň sa majú rýchlo naučiť komunikovať s nami prirodzeným spôsobom.

Najväčší zlom však môže priniesť služba, ktorú si zatiaľ nevieme predstaviť. Podobne ako pred desiatimi rokmi nikto nemohol tušiť, aký populárny dnes bude Facebook. „Ľudia si nedokážu predstaviť, čo nové systémy umožnia. Ani ja to nedokážem. Ak by sme mali len veci, ktoré si dokážem predstaviť, bol by to neúspech,” hovorí Berners-Lee.