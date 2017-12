Pokračovanie apokalyptického Metra 2033 potvrdené

19. apr 2011 o 14:25 Ján Kordoš

Omnoho viac sa však tešíme z nenápadného odhalenia. THQ si zaregistrovalo domény LastLight, MetroLastLight a Metro2033LastLight, z čoho je jasné, že sa chystá pokračovanie pôvodného Metra 2033 s podtitulom Last Light. Zatiaľ nie sú známe žiadne informácie o tomto projekte, no THQ už teraz sľubuje omnoho lepšiu marketingovú kampaň a podporu, pretože si uvedomuje silu celej značky, ktorú v prípade Metra 2033 nezmyselne premrhali.

Metro 2033 sa objavilo pred viac než rokom na PC a Xbox 360, uvidíme, ktoré platformy budú oznámené tentoraz. Už teraz nasávame pôsobivú atmosféru depresívneho sveta a máme neodolateľnú chuť znovu sa začítať do príbehu alebo sa ponoriť do virtuálneho Metra. Aby ste podobne ako my zahnali aspoň čiastočne nepríjemný hlad po akcii, pozrite si staršie video.

Zdroj: VG 24/7, Martinus (kniha), šmajdalf (obrázok od nášhočitateľa)