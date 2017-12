Kooperácia v multiplayeri proti votrelcom z Red Faction: Armageddon

19. apr 2011 o 12:50 Ján Kordoš

Dokazuje nám to i video prezentujúce multiplayer, konkrétne mód Infestation, v ktorom sa musí kooperujúca skupina štyroch hráčov brániť nepriateľským vlnám. Že to nebude jednoduché, je jasné všetkým, videli sme to a zároveň hrali už nie raz (Horde v Gears of War 2, Firefight z Halo: Reach...). Napriek výraznej akčnosti, ktorá z ukážky priam srší, veríme v podmanivú hrateľnosť a hlavne dobre nadizajnované mapy.

video //www.sme.sk/vp/20270/

Zdroj:Fileshack