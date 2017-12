Siemens SL45

16. máj 2001 o 19:51



Vlastnosti:

Duálne pásmo 900 a 1800 MHz

Kódovanie signálu Triple Rate

Rozmery: 105 x 42/46 x 17 mm

Hmotnosť: 88 g

Objem: 69 cm3

Displej: vysoké rozlíšenie, až 7 riadkov. Extrémne vysoký kontrast

žltej farby

Pohotovostný režimod 60 do 200 h

Čas hovoru od 60 do 240 minút

Čas hrania MP3 Približne 4 hodiny

Doba nabíjania 1,5 h

Hlasová voľba, vibračné zvonenie či záznamník. To sú funkcie,

ktoré má dnes takmer každý mobilný telefón. Mnohí užívatelia

mobilnej komunikácie sa však dnes obzerajú po nových funkciách,

ktoré ani dnes nie sú štandardom.

Zaujímavou voľbou je práve Siemens SL 45. Tento mobilný telefón

nás hneď upútal príjemným užívateľským prostredím, príjemne

veľkým - sedemriadkovým displejom s vysokým rozlíšením,

zabudovaným MP3 prehrávačom, ako aj príslušenstvom. Poďme však

pekne po poriadku.

Funkcie sú síce pekná vec, no pre mnoho zákazníkov je dizajn

rovnako dôležitý, ak nie dôležitejší. V tejto kategórii urobil

Siemens skutočný pokrok - model SL45 vyzerá totiž skutočne

elegantne, pričom vynikne tak v ruke manažéra, teenagera, či dámy

s norkovým kožuchom.

Ak hovoríme o softvéri, potom musíme Siemens SL45 rovnako

pochváliť. V prehľadnom menu sa vyzná aj začiatočník. Spomenuli

sme veľký displej - jeho výhody nevidno iba pri surfovaní na

internete pomocou zabudovanej technológie WAP, ale aj pri písaní

SMS správ. Tento model pracuje aj s tzv. výpismi o doručení

esemesiek. Je to užitočná funkcia, vďaka ktorej máte (bezplatne)

presnú informáciu, kedy bola vami odoslaná esemeska doručená na

mobil adresáta. Máte teda prehľad, kedy presne adresát vašu

esemesku dostal. Navyše, aktuálna informácia o doručení resp.

nedoručení správy, sa zobrazuje na displeji hneď pod kódom siete.

Vzhľadom na veľkosť displeja však neprídete o ďalšie informácie

zobrazujúce sa štandardne: čas, dátum či kód siete.

Hudba pre manažérov?

Súčasťou mobilného telefónu Siemens SL45 je zabudovaný MP3

prehrávač. Vďaka nemu si do telefónu môžete nahrať 30 až 45 minút hudby CD kvality. Tú môžete počúvať pomocou slúchadiel (zároveň

prenosná Handsfree sada), ktoré sú zároveň súčasťou štandardnej

výbavy. Slúchadlá zasuniete do mobilu, stlačíte tlačítko Play na

boku mobilu a môžete počúvať hudbu. Akonáhle vám niekto zavolá,

hudba sa zastaví, vy môžete telefonovať a po skončení hovoru sa

hudba opäť spustí na mieste, kde sa zastavila.

V tejto súvilosti nás napadla jedna poznámka: telefón je zaradený

do skupiny high-end, teda do skupiny telefónov vyššej kategórie

a teda cenovo náročnejší. Tieto druhy telefónov sú určené najmä

manažérom. Otázkou však ostáva, či manažér potrebuje počúvať CD

nahrávky pomocou stereo slúchadiel. Táto funkcia je totiž

zaujímavá skôr pre mladých dynamických ľudí, pre tých je však

cena telefónu Siemens SL45 príliš vysoká.

Ďalšie funkcie

K ďalším funkciám patria: digitálny hlasový záznamník, ktorý je

schopný zaznamenať až päť hodín viacnásobných hlasových poznámok či organizér alebo rozšíriteľná pamäť (MultiMediaCard 32 MB

rozšíriteľná až na 128 MB). Spomínali sme tiež ovládanie hlasom

a hlasovú voľbu, ďalej sú to dve GSM pásma (900/1800 MHz), či SIM

Application Toolkit alebo intuitívne písanie SMS správ pomocou

systému T9 (pre svetové jazyky).

Dôležitá batéria

So štandardnou batériou má telefón hmotnosť 88 gramov.

V pohotovostnom režime vám Siemens SL45 vydrží od 60 do 200

hodín, pričom bez nabitia vydržíte telefonovať od jednej až do

štyroch hodín. Posledné dva parametre závisia od nastavenia GSM

siete. Uzáver batérie je riešený rovnako ako pri modeli C35i, kde

sa stalo, že sa niektorým užívateľom uzáver zakrátko zlomil.



