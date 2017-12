Hackovanie je zábavný cyber šport

Tento mesiac ožila slovenská hackerská scéna, ktorá po minuloročných útokoch skupiny Binary Division ostala v útlme. O rozruch sa postarala neznáma hackerská skupina China.Digital.Army.

31. máj 2001 o 19:28 MARIÁN PAVEL (Celý rozhovor nájdete v júnovom čísle časopisu CDTIP.)

Jej členom sa podarilo preniknúť na servery Pepsi.sk, Kudykam.cz, Tamtam.cz, podnikla niekoľko úspešných masových hackov v zahraničí, kde napríklad „zhodila“ server o hackeroch Hackology.com a 14. mája sa dostali aj do servera SME.sk, kde na päť minút zmenili úvodnú obrazovku. Zdá sa však, že hackeri z CDA sa svojou činnosťou zatiaľ iba zabávajú, pretože doteraz na hackovaných serveroch nespôsobili žiadne škody.

Kedy vaša skupina vznikla?

„Vznikla asi pred mesiacom. Tvorím ju ja (d3v310p3R) a ut0p14.sH0x. Nechceli sme pracovať oddelene, tak sme si založili hackerskú skupinu. Sme v stálom kontakte, či už pomocou klasického chatu, alebo pomocou ICQ.“

Hackli ste celkom slušný počet serverov, pričom využívate chyby produktov Microsoft. Myslíte, že sa dá využívanie známych bezpečnostných dier nazvať hackovaním, nie je to pre hackerov príliš jednoduchý spôsob?

„Myslím si, že každý hacker preniká cez bezpečnostné chyby alebo bezpečnostné nedostatky. Preto je normálne, že to robíme aj my.“

Orientujete sa iba na produkty Microsoftu. Prečo?

„Nie je to preto, že je to Microsoft, ale preto, že Windows NT poznáme ako svoje dlane, takže si tam robíme, čo chceme. Samozrejme, iba ak máme k systému vzdialený prístup, alias vzdialený shell.“

Hackovanie na Slovensku mi pripadá ako sezónna záležitosť. Skupiny ako czert a sert sú už dávno preč, Binary Division sa takisto odmlčala a možno rovnako dopadne aj China.Digital.Army. Dnes hackujete. Čo chcete robiť o rok?

„O rok? To je ďaleká budúcnosť. Ale jednoznačne by sme nechceli skončiť len ako zabávajúci sa študenti. V budúcnosti plne využijeme naše vedomosti o bezpečnosti a budeme pravdepodobne administrátormi niekde v USA. Pekné plány, nie ? :)“

Prečo ste si vybrali meno China.Digital.Army? Súvisí nejako so správou, že Čína školí počítačových odborníkov, ktorí budú vykonávať priemyselnú špionáž a zapojí ich do prípadnej cybervojny?

„Chceli sme názov, ktorý by bol patrične o ničom. Preto China.Digital.Army. Nemám nič proti Číňanom, ale je ich strašne veľa. Mohli by sa zredukovať aspoň o polovicu. To, že sa Čína pripravuje na dajakú cyber vojnu je podľa mňa prehnané. Na čo im to bude? Pochybujem, že budú USA také nepozorné, aby niekde na serveri nechávali supertajné informácie.“

Ste v kontakte s inými skupinami?

„Iba so zahraničnými, pretože na Slovensku snáď žiadna nie je. To ma mrzí, pretože hackovanie je zábavný cyber šport, s ktorým sa naučíte veľa o operačných systémoch.“

Väčšinou sú hacky smerované na administrátorov slabo zabezpečených serverov. Sú na Slovensku a v Čechách tak dobre zabezpečené servery, že sa orientujete na mass hacky v zahraničí?

„Prekvapujúce je, že na Slovensku a v Česku sú výborne administrované servery, ale v zahraničí je to hrôza. Tam je takmer každý piaty server nezabezpečený na týždeň starú chybu. V SR/ČR sa admini starajú o svoju prácu celkom dobre. Niekedy sa však objaví výnimka, napríklad minulý hack www.pepsi.sk.“