Firma Alcatel priznala, že aj tento rok pravdepodobne ukončí so stratou

26. jún 2002 o 19:07 © TASR 2002

Paríž 26. júna (TASR) - Francúzsky výrobca telekomunikačnej techniky, firma Alcatel, dnes varovala investorov, že tento hospodársky rok ukončí s operačnou stratou. Súčasťou jej reštrukturalizačného plánu bude aj zrušenie ďalších 10 000 pracovných miest. Podľa finančného riaditeľa Jean-Pascala Beaufreta spoločnosť do konca budúceho roku prepustí 70 000 zamestnancov.

Alcatel sa dlho bránil zníženiu odhadovaných príjmov aj napriek tomu, že varovné signály vyslali konkurenčné firmy Nortel Networks Corp., Nokia, Ericsson a Lucent Technologies Inc. V apríli Alcatel dokonca vyjadril presvedčenie, že tento rok ukončí so ziskom. Podľa analytikov takéto kontroverzné prognózy môžu vážne narušiť dôveryhodnosť firmy. Minulý rok ukončil Alcatel so stratou vo výške 361 miliónov EUR.

(1 EUR = 44,265 SKK)