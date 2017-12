Guitar Hero. Legendárna videohra

Každý nemá trpezlivosť, sluch a nadanie na hudbu. Revolučná videohra Guitar Hero premenila milióny ľudí na hudobných virtuózov.

21. apr 2011 o 0:00 Miloš Krekovič

Určite ste ten výjav niekde videli. Do rytmu poskakujú hráči a zbesilo cifrujú na hmatníkoch plastových gitarových atráp. Nijaké struny, nijaké akordy. Len pätica tlačidiel stláčaných v poradí, ako cez obrazovku utekajú farebné obrazce – znejúce noty gitarových riffov. Čím lepšie sa do nich dokážete triafať, tým viac sa odviaže váš animovaný dvojník na obrazovke a privádza do varu virtuálne publikum.

Nečakaný úspech

Princíp hry Guitar Hero má päť rokov a od začiatku sa javil ako geniálny. V jednom spojil videohru, karaoke, drukovanie hudobníkom, ale aj pohybovú aktivitu s ovládačom tvarovaným ako hudobný nástroj. Prvé vydanie na jeseň 2005 malo úspech a dodnes sa z hier Guitar Hero predalo štrnásť miliónov kusov.

Nie že by plastové nástroje ako prvé zdvihli majiteľov herných konzol zo sedačiek na nohy. Mali však plus oproti predchodcom. Nie každý tancuje, hádam každý však obľubuje niektorú hudobnú kapelu. Skladieb v playlistoch sú na výber stovky.

Menej šikovných a hudobných diletantov zase mohlo potešiť, že netrafiť do tónu v súboji znamená stratu bodov, no nemá za následok znejúci falošný tón. Navonok je preto každý z výkonov solídny a každý sa cíti kráľom pódia.

S ovládačom Guitar Hero pózuje Steven Smith z kapely Aerosmith. Špeciálna

edícia tejto videohry im zarobila viac ako ktorýkoľvek album, ktorý vydali

Virtuálny virtuóz

Na čo je to celé inak dobré? Menšina rešpektovaných gitaristov, medzi nimi Jimmy Page z Led Zeppelinu, si myslí, že na nič. Drvenie videohier ešte z nikoho nespravilo virtuóza ani mimo obrazovky a plastová atrapa (hovoríme o gitare, nie o bicích) určite nefunguje ako trenažér na hudobnú kariéru.

Na druhej strane, živé sú pohyby práve preto, že kopírujú skutočné hráčske techniky. Príkladom je ohýbanie tónu gitarovou pákou alebo takzvaný pull off a hammer on (znejúci tón zmeníte prehmatom ruky na hmatníku, nemusíte druhýkrát brnkať na strunu).

Výskumy potvrdzujú, že hudobné videohry pritiahli k hudbe nezanedbateľné množstvo mladých muzikantov. Dokonca majú využitie v zdravotníctve. Pomáhajú pacientom po porážke alebo deťom s obrnou, či s problémovou koordináciou končatín, nehovoriac o verzii hry pre nevidomých Blind Hero.

K prvému titulu Guitar Hero pribudli dodnes desiatky vydaní, verzií, edícií a rozšírení. Môžete hrať sólo, krok za krokom sledovať kariéru konkrétnej kapely alebo zarábať virtuálne peniaze a kupovať vybavenie svojej postavičke – avatarovi.

Hráči tiež môžu zvádzať súboje alebo spolupracovať v skupine, kde okrem sprievodnej a sólovej gitary nechýbajú bubny a mikrofón. Online rozhrania zase umožnili skladať vlastný repertoár, sťahovať hudobný obsah, podobne ako cez iTunes, prípadne začať súboj kapiel cez internet dohromady až pre osem hráčov.

Štrnášťročný Luke Daniels drví Guitar Hero vo verejnej knižnici Rochester

Hills. Videohry do nej lákajú davy školákov a stovky účinkujúcich mesačne

Kariéra vo videohre

Guitar Hero už vkročil do popkultúry aj do Guinnessovej knihy rekordov. V niektorých baroch a kluboch večierky s plastovými gitarami vytlačili predtým populárne karaoke. Nasledovníci tejto videohry, pôvodne orientovanej na metal a hard rock, rozšírili aj spektrum žánrov, a to o pop a rokenrol (Rock Revolution) či dokonca kresťanský rock (Guitar Praise).

Na fanúšikov dídžejingu pamätá DJ Hero. Dostupné playlisty fungujú ako dôkaz, že ak ide o peniaze, hudba je len jedna. Popri klasikoch a hudobných dinosauroch v nich nájdete horúce objavy nezávislej scény, ale aj rebelov, ako sú Sex Pistols a Sonic Youth. Hudobné videohry už niektorí radia medzi také revolučné vynálezy, ako boli vo svojom období cédečká, rádio či klipy.

Klesajúci predaj albumov presvedčil aj slávne kapely o tom, že cesta môže viesť cez herný priemysel. Za všetko hovorí edícia Guitar Hero: Aerosmith, ktorá americkej skupine zarobila viac peňazí ako ktorýkoľvek album, čo vydali. Viac otáznikov zato visí nad samotnou značkou Guitar Hero.

Minulý mesiac firma Activision oznámila, že rozpúšťa príslušné oddelenie a ruší plány nových titulov na tento rok. Z trvalého poklesu predaja neobviňuje hospodársku krízu, skôr presýtený trh. A čo viac, iným smerom sa uberá aj vývoj hier. V kurze sú skôr multifunkčné ovládače ku konzolám (Nintendo Wii) alebo systémy reagujúce na pohyb tela bez potreby ovládača (Microsoft Kinect). Čo na to milióny gitarových hrdinov?