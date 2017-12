Odpovedajú deti zo Školy pre mimoriadne nadané deti Teplická v Bratislave

21. apr 2011 o 0:00 Alena Štifilová

Čo zaujímavé viete o vesmíre?

Robko (6): Neptún sa od svojho objavenia ani raz neotočil okolo Slnka.

Karolínka (6): Európa je vesmírne teleso. Je to síce svetadiel na našej zemeguli, ale aj mesiac Jupitera.

Krištofko (6): Pluto nie je hviezda, je to teleso a Jupiter je jedinou záchranou Zeme. Keď ide meteorit, tak ho vždy zachytí. Len jeden nezachytil. V roku 2012 možno uvidíme meteorit, ako sa otočí okolo našej Zeme.

Robko (6): Plánujú ho odtiahnuť raketou.

Karolínka (6): Môžu ho zničiť aj tak, že vypustia maličkú vŕtačku, čo sa sama dovŕta do stredu a meteorit sa rozpadne na minikúsky.

Je vesmír nekonečný alebo konečný?

Krištofko (6): Ľudské oko možno ukazuje vesmír. Stred je vesmír, dúhovka atmosféra, v ktorej je vesmír, a bielko je niečo, oproti čomu je vesmír malý. Preto je podľa mňa konečný. Za mliečnou dráhou sú obrovské planéty, oproti ktorým je slnko takéto malé.

Robko (6): Je nekonečný. Všade je niečo, aj keď skončia hviezdy.

Krištofko (6): Nič nemôže byť nekonečné.

Karolínka (6): Okrem života. Aj keď zomrieš, tak tvoj syn a dcéra žijú ďalej. Dedí sa to z generácie na generáciu. Vesmír je konečný, nemusí existovať len tento náš vesmír.

Peťka (7): Aj duša žije stále.

Aký vzdialený je Mesiac od Zeme?

Karolínka (6): Povedzme takú dĺžku, ako dosiahnu všetky naše neuróny v mozgu.

Peťka (7): Mesiac je bližšie ako Slnko.

Prečo si ľudia kedysi mysleli, že Zem je plochá doska?



Ninka (7): Zem je rovná. Mysleli, že keby bola guľatá, tak by to videli.

Robko (6): Mysleli si, že druhá strana Zeme neexistuje.

Ako zistili, že to nie je tak?

Krištofko (6): Ako prvý to zistil moreplavec Krištof Kolumbus. Chcel preplávať do Indie a tých ľudí nazvať Indiánmi. Ale doplával do Severnej Ameriky.

Ninka (7): Dokázal, že Zem je guľatá, lebo išiel z jedného miesta, oboplával a vrátil sa tam, kde začal.

Karolínka (6): Dá sa to dokázať tak, že vyletíte s raketou a odfotíte Zem. Dáte to do novín a každý si to prečíta.

Vedci tvrdia, že vesmír sa rozpína, sú však aj teórie, že sa práve naopak zmenšuje.

Karolínka (6): Horšie je, ak sa zmenšuje. Keď sa úplne zmenší, tak už naša planéta nebude mať kde byť a bude stále padať a padať. Budeme naveky padať.

Krištofko (6): Pri zmenšovaní vesmíru vedia niektoré planéty vybuchnúť a s nimi by vybuchla aj naša.

Ninka (7): Môže sa začať aj nový život. Od začiatku.

Peťka (7): Nechápem. Keď ten vesmír už nebude, tak čo teda bude okolo? Nič?