Univerzálny jazyk nejestvuje. Asi

Univerzálny jazyk vraj nie je. Ale tento jazyk, ktorý údajne nie je, vznikol v Afrike. Spomínali sme aj na Gagarina a učili sa, ako funguje kvantový svet. Týždeň vo vede.

18. apr 2011

Čo sme si všimli

Filozofi sa o tom sporia už storočia, nedávno sa táto debata vrátila aj do vedy. Je náš jazyk vrodený? Ak áno, má spoločný základ? A aký? Minulý týždeň sa na túto tému objavili dve zaujímavé štúdie.

Novozélandskí psychológovia podľa Nature zistili, že svetové jazyky nemajú žiadne univerzálne pravidlá a nejestvuje ani nijaký „univerzálny jazyk" ukrytý pod kultúrnymi nánosmi.

Biológ z tej istej univerzity v Aucklande však v Science napísal, že prapredok každej dnešnej reči vznikol kdesi v južnej Afrike už pred desiatkami tisícročí. +Čítajte viac na Nature a physorg.com

Riasy by mohli pomôcť so slepotou. U myší vedci zistili, že riasy umožnili slepým jedincom rozoznávať svetlo. Nejednalo sa len dočasné zlepšenie. Ďalším krokom by preto mohli byť testy na ľuďoch. +Čítajte viac na Daily Telegraph

Ak sme už pri očiach: viete, že istému druhu mäkkýšov umožňujú „vidieť" zvláštne kryštalické štruktúry? Oči z kameňa, presnejšie z aragonitu objavili biológovia z americkej Duke University. Morským tvorom umožňujú odlíšiť predátora napríklad od mrakov, ktoré zakrývajú slnko. +Čítajte viac na Science

O čom sme písali

Oslavovali sme. Je to už päťdesiat rokov, odkedy človek lieta do kozmu. Dňa 12. apríla 1961 sa do vesmíru vybral na palube sovietskej kozmickej lodi Vostok 1 Jurij Gagarin.

Odvtedy sme vo vesmíre postavili niekoľko staníc, Američania sa dotkli Mesiaca a čoraz hlasnejšie sa hovorí o prípadnej pilotovanej misii k Marsu. +Čítajte viac a pozrite si inforgafiku či fotogalériu

Pokračovanie nášho seriálu o šikovných slovenských vedcoch nás tento raz zaviedlo to čudesného kvantového sveta. Na príklade ceruzky, ktorá má vlastnosti podľa toho, či sa na ňu pozeráte, sa nám ho pokúsil vysvetliť teoretický fyzik Vlado Bužek. +Čítajte viac a pozrite si videodokument

Ozónovú dieru si zvyčajne spájame s Antarktídou a Austráliou. No v najbližších rokoch by sa mohla objaviť aj na severe, v Arktíde. Už tento rok k tomu nebolo ďaleko. Problémom stále sú chemikálie, ktoré sme v minulosti vypúšťali do ovzdušia. Tie spôsobujú rozklad ozónu, výsledkom čoho sú intenzívnejšie a nebezpečnejšie slnečné lúče. +Čítajte viac

Ľudia si o sebe namýšľajú rôzne veci. Jednou z nich je, že za peniaze by ostatným neublížili. Podľa vedcov to platí len vtedy, ak sa jedná o „akože" situáciu - teda nejde o skutočné peniaze. Stačí však, aby niekto pred nás položil ozajstné bankovky a zrazu sme schopní dosť brutálnych vecí. Ukázal to britský výskum. +Čítajte viac

