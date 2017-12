Poľskí hackeri prenikli do serverov a počítačových systémov NASA

26. jún 2002 o 18:05 © TASR 2002

Poznaň 26. júna (TASR) - Skupina počítačových pirátov z poľského mesta Poznaň prenikla do serverov a počítačových systémov americkej agentúry pre výskum kozmu NASA. Hackerom hrozí väzenie.

Okruhová prokuratúra v Poznani vyšetruje a skúma pravdivosť sťažnosti a obvinenia veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Poľsku, na základe ktorého sa členovia skupiny hackerov z tohto mesta vlámali do komputerových systémov Národnej agentúry pre letectvo a vesmír (NASA).

Zástupcovia poznanskej prokuratúry a pracovníci skupiny kriminalistov špecializujúcej sa na organizovaný zločin oznámili, že prvé výsledky vyšetrovania prípadu potvrdili podozrenia a informácie, ktoré poľskej strane poskytla diplomatická misia USA. Američania vyčíslili straty, ktoré hackeri NASA spôsobili, na sumu rovnajúcu sa jednému miliónu dolárov.

Amatérski počítačoví piráti z Poznane sa vlámali do serverov a systémov americkej kozmickej agentúry na prelome mesiacov máj a jún. Podarilo sa im vyvolať nielen chaos, ochromiť počítačové systémy NASA či ohroziť komunikáciu so satelitmi, ale na tvrdých diskoch zničili množstvo informácií a údajov. Hackerom hrozí trest odňatia slobody až do výšky osem rokov.

(spolupracovník TASR Branislav Zvara) ed