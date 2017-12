Slice It! - sekaj, rozdeľuj, rež

Skúseným hráčom netreba pripomínať situáciu, pri ktorej na prvý pohľad primitívna myšlienka dokázala divy.

16. apr 2011 o 17:00 Ján Kordoš

Pritiahnuť tak, že Dragon Age 2 či Call of Duty: Black Ops sa môže atmosférou hanbiť v kúte. Slice It! prináša milionkrát videný a otrepaný koncept: máme objekt, ktorý je nutné presne daným počtom čiar rozdeliť / rozrezať na presne daný počet častí rovnakého obsahu. Znie to absolútne jednoducho? Isteže, rozdeliť štvorec na štyri zhodné časti pomocou dvoch čiar dokážete i po oslave svojich narodenín, avšak tieto príklady vám slúžia len ako úvod, zoznámenie sa s ovládaním.

Stačí niekoľko úrovní a pri druhej dvadsiatke už zistíte, že sa aspoň raz za čas musíte poškriabať na hlave. Počiatočné „to sa nedá“ s mnohými neúspešnými pokusmi vás prinúti pozerať sa na danú hádanku z rôznych pohľadov. Budete otáčať iPodom, pozerať na obrázok s hlavou naklonenou doľava, doprava, s jedným okom zatvoreným... a potom to príde. Pocit z vyriešenia rébusu, ktorý vám zabral niekoľko minút, je úžasný. Táto vlastnosť logických hier je v prípade Slice It! podporená presne tou jednoduchosťou, ktorá vás ovalí na začiatku. Jeden problém strieda druhý a skutočne to nie je až tak jednoduché ako sa zdá.

Niekoľkokrát sa vám stane, že daný objekt rozdelíte na daný počet zhodných kúskov s menej pokusmi, než vyžaduje hádanka. Považujeme to za trochu nelogické, výhodnejšie by bolo určiť maximálny počet možností, ktoré je možné využiť. Riešenie preto býva často (nie vždy) jediné správne a vy naň musíte prísť. Vďaka dotykovému displeju je ovládanie okamžite pochopiteľné pre každého. Môžete zvoliť začiatočný a koncový bod. Druhou možnosťou je dvojprstové ovládanie, pri ktorom vám prsty určujú koncové body úsečky, ktorou daný objekt rozrežete. Jediné, čo by sme privítali, je trochu vyššia miera presnosti. Veľmi by pomohlo, keby bolo možné plochu si priblížiť a pracovať s poslednou úsečkou ako aktívnou. Akonáhle totiž úsečku „položíte“ už s ňou nie je možné „hýbať“. Jedinou alternatívou k oprave je použitie funkcie Späť (Undo).

video //www.youtube.com/embed/CryH-PIwito

Technické spracovanie sa k tomuto žánru hodí. Pozadie ako štvorcový papier, maľované čiary akoby farbičkou – to všetko je jednoduché, no plne funkčné. Skutočne nám chýbal len ten zoom. A niekedy zas vadili jednotlivé ovládacie prvky na displeji, ktoré sa nedali ukryť. Ak sme ťahali nový rez a omylom prešli cez tlačidlo Undo, od radosti sme neskákali. V jednoduchosti je krása i pri zobrazení plochy, cez ktorú nesmiete viesť úsečku (diagonálne vyšrafovaná oblasť), pri prejdení cez ňu sa ozve obyčajný zvuk a do toho vám hra nenáročná a opakujúca sa hudba. Len tak mimochodom, ak uvidíte práve tieto plochy, po pár skúsenostiach s nimi ich začnete preklínať, pretože sú presne tak, kadiaľ by mohlo viesť najjednoduchšie riešenie. Neskôr prídu na rad aj zrkadlá (odrážajú čiaru podľa známeho zákona "uhol odrazu = uhol dopadu"). Je to krásne, je to funkčné, je to zábavné.

Slice It! je nádherným dôkazom toho, že správne navrhnutá logická hra dokáže pobaviť na hodinu, ale aj 10 minút. Logických rébusov nájdete v hre vyše dvesto a vývojári pridávajú ďalšie. Za cenu 79 centov nemáte nad čím premýšľať - maximálne tak nad samotnými hádankami. Každé riešenie je hodnotené piatimi hviezdičkami podľa pomeru obsahu rozdelených častí. Ak dosiahnete maximálne hodnotenie, získate možnosť použitia jedného hintu – pomoci, ktorá vám v niektorej z nasledujúcich hádaniek ukáže jednu správnu čiaru. Nevyrieši hádanku, len ukáže, ako máte začať! Samozrejme je možné použiť ďalší a ďalší hint, no tak si ich veľmi rýchlo miniete... Výsledok v podobe mnohých hodín dumania je jednoducho – za tú cenu – na výbornú. Máte akúkoľvek iVec, skočte po Slice It!

Hodnotenie: 8,5 / 10

