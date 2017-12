Na obzore sú SMS s hudbou a videom

Krátke textové správy (SMS) sú hitom mobilnej komunikácie a výrobcovia telefónov sa už dnes pripravujú na to, ako z ich obľuby vyťažiť maximum aj po príchode nových, rýchlejších komunikačných sietí.

31. máj 2001 o 8:26 TOMÁŠ BELLA a Reuters

Podľa Ericssonu budú nové MMS-ky multimediálne správy

založené na technológii WAP a objaviť by sa mali s príchodom

nových vysokorýchlostných sietí EDGE a GPRS. Telefóny podporujúce

MMS budú mať zabudovaný mediálny editor, ktorý používateľom

umožní vytvárať a editovať obsah multimediálnych správ. Napríklad

s pomocou zabudovanej alebo pripojenej kamery budú môcť majitelia

mobilných telefónov vytvárať správy vo formáte PowerPoint alebo

digitálne pohľadnice.

Nokia predpokladá, že multimediálne správy by mohli začať

fungovať aj v sieťach GSM, ťažisko však tiež kladie na rýchlejšie

siete GPRS a 3G. Správy z nových multimediálnych telefónov Nokie

by mali byť čitateľné aj na telefónoch iných značiek. Ľudia,

ktorí multimediálny telefón nevlastnia, by mohli správy prijať

e-mailom.

Cena za odoslanie jednej multimediálnej správy by však mala

byť v porovnaní s textovými správami päť- až desaťkrát vyššia.

Ak by sa však operátorom podarilo získať zákazníkov pre

novú službu hneď po spustení vysokorýchlostných sietí koncom

tohto roka, mohlo by im to pomôcť znížiť ťažký finančný dopad

vysokých investícií do licencií a budovania novej komunikačnej

infraštruktúry. Už v súčasnosti totiž predstavuje pre niektorých

mobilných operátorov zisk z odosielania SMS až pätinu všetkých

príjmov.