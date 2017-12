Hranie multiplayeru v Operation Flashpoint: Red River

15. apr 2011 o 17:15 Ján Kordoš

Pribudnú rôzne prekážky, za ktoré sa budeme musieť ukrývať a mnoho ďalších bonusov, ktoré síce posunú sériu viac smerom ku Call of Duty, no zároveň Red River nebude nalinkovanou strelnicou s bombastickými výbuchmi a vlajúcou americkou vlajkou v outre. Ponúkame vám zábery z hrania multiplayeru - ten bude v Red River prístupný len v kooperatívnej podobe, na akúkoľvek formu deathmatchu jednoducho zabudnite. Spolupráca členov tímu sa stane nutnosťou, ale to si už sami pozriete vo videu. Na prezentáciu hrateľnosti vám výborne poslúži niekoľko minút trvajúce gameplay video.

video //www.sme.sk/vp/20234/

Zdroj:Fileshack