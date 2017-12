Ukážka bojov z Lord of the Rings: War in the North

15. apr 2011 o 16:30 Ján Kordoš

Lord of the Rings: War in the North bude primárne akčná hra - to ste sa mohli dozvedieť už z nášho preview. Dokazuje to aj nasledovné video so zostrihanými scénami a spomalenými zábermi na pomerne brutálne boje. Najviac krvi samozrejme uvidíte pri kontaktných súbojoch, pri ktorých sa vzácnou tekutinou rozhodne nešetrí. Amputovanie končatín či dokonca priamo hláv bude na dennom poriadku. Nič pre maloletých, ale už ani knižný Pán Prsteňov nebol žiadnou fantasy Šeherezádou. video //www.sme.sk/vp/20233/ Zdroj:Fileshack