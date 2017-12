Portal 2 prezentuje nádherné čižmičky

15. apr 2011 o 15:45 Ján Kordoš

Zabudnite na extravagantnú dámsku obuv na vysokých podpätkoch za cenu vášho dvojmesačného platu! Zabudnite na gýčové a nevkusné cvičky, na ktorých by ste vy, drsní chlapi a junáci, spravili pár krokov a vytkli si členok, rozbili ústa a oškreli kolená. Nie, máme pre vás niečo lepšie: čižmičky v Portal 2 sú dokonalé, neporaníte sa ani pri skokoch z niekoľkých desiatok metrov. Že sú krásne... ale vašej drahej polovičke ich neukazujte. Nie, že by ich hneď chcela a vy na ne tak či tak nemáte, ale by si začala z číreho nerozumu niečo nepekné myslieť o vašom hobby a zakázala vám vysedávať pred počítačom.

video //www.sme.sk/vp/20232/

Zdroj:Fileshack