Pomaranče zachránia svet. Štyri najlepšie videá týždňa (a jedna fakt zlá muzika)

Najlepší gangsta videoklip za posledný rok? A revolúcia vo výrobe elektriny? Pozrite si videá, ktoré boli aj tento týždeň populárne na sociálnych sieťach.

16. apr 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Nintendo music

Konzolová hudba je jedným z moderných klubových trendov. To je taká tá muzika, ktorá na prvý „počuv" znie, akoby ju produkovali staré 8-bitové hracie konzoly. Jestvuje však aj iná „nintendo music". Robil by ju napríklad Matthew Herbert.

video //www.youtube.com/embed/gpdYKamOjUo

Elektrina z pomarančov.

Zelená energia? Zabudnite na solárne či veterné elektrárne, veľké priehrady a jadrové zariadenia. Stačí kopa obyčajných pomarančov. Teda, ak by tá kopa bola veľká... ale poriadne veľká. Až taká veľká, že radšej tie jadrové elektrárne.

video //www.youtube.com/embed/j_zoHUykPi4

3D revolúcia?

Trojrozmerná projekcia začala zaujímať aj reklamný svet. A nemusia to byť len reklamy na autá. Takto napríklad vyzerá evolúcia mobilov v údajne prelomovom a technologicky pionierskom prevedení 3D projekcie.

video //www.youtube.com/embed/883UlMNOuX4

Hihopový videoklip

Niektorí rapperi sa berú strašne vážne. A ešte vážnejšie, ak sa rozhodnú nakrútiť reprezentačný videoklip. Zvyčajne sú tam ženy, autá a zlaté reťaze. Ženy a autá sú aj v tomto videu. Dokonca aj rap. Ale toto je na rozdiel od tých predchádzajúcich dobré, aj keď trochu staršie.

video //www.youtube.com/embed/ql-N3F1FhW4

Mňau

Už dávno sme tu nemali poriadny zvukový nezmysel, ktorý by dokázal ľuďom liezť na nervy (hudbou sa ho nazvať neodvažujeme). Teraz sa to pokúsime napraviť. Následné „video" si však púšťate len na vlastnú zodpovednosť. A my sme vás vopred varovali.