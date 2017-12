Obedná pauza: virtuálna kataklizma

Máte zlú náladu? Nesúhlasíte s tým, že je opäť pondelok? Nahnevali vás šoféri, ktorí vám zase nedali prednosť na priechode, alebo chodcovia, ktorí vám neustále skáču pod auto?

18. apr 2011 o 11:30

Máte všetkého plné zuby a najradšej by ste sa pomstili celému ľudstvu? From Beyond je tu pre vás! Zahrajte sa na bytosť s nadľudskými schopnosťami a bombardujte Zem asteroidmi, kométami, či dokonca našou družicou - Mesiacom. Keď sa ale nasýtite virtuálnou pomstou, budte k svojmu okoliu opäť milí! :)

Ovládanie:

Myš.

