Obedná pauza: šibi-ribi

Veľká noc sa blíži. Nežné pohlavie už špekuluje, kam sa v pondelok vytratiť, to menej nežné si zase mädlí ruky pri predstave maškŕt vyfasovaných za výdatné oblievanie.

21. apr 2011 o 11:30

Keďže počas dní pracovného pokoja aj my dáme práci svätý pokoj, už dnes vám predstavujeme hru The Egg. Jej hlavným hrdinom je vajce, ktoré treba správne umiestnenými predmetmi usmerniť do košíka. S ozajstným vajcom to radšej neskúšajte.

Ovládanie:

Myš.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu Zlatko.Papucsek@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.