Obedná pauza: Purple Invaders

13. júl 2012 o 11:30 Ťahaj.SME.sk

Pred spustením hry Purple Invaders stačí vedieť toľko, že fialoví sú zlí, zelení sú dobrí a modrí sú len tak do počtu. Logicky z toho vyplýva, že fialové tvory treba z hracej plochy odstrániť, a to väčšinou zneužitím tých modrých. To všetko tak, aby sa zeleným nepokrivil ani vlas. Tak do toho!

Ovládanie:

Myš.

