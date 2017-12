Kúpiť Nokiu 8250 alebo 8310?

26. jún 2002 o 11:58 Dr. Mobilný

Dobry den, mal by som pre vas nejaku otazku, a uz vopred sa tesim na odpoved.

Som v zahranici a idem za 3 tyzdne domov po 2r... Chcem si kupit este pred odchodom mobil a rozhodujem sa medzi 8250 a 8310... 8250 sa nevyraba v Europe... Takze ak sa nahodou nieco pokazi, myslite, ze mi to dokazu u nas v ramci nejakeho celosvetoveho servisu opravit??? Alebo ci su suciastky 8310 a 8250 compatibilne...

Dalej nenasiel som, ak si dam ten pausal s Orange, ta zmluva je nakolko zavezna? Na rok, dva?...

Dakujem za vas cas a odpoved

R.Hornak, Sydney

Dr. Mobilný odpovedá:

Jednoznačne vám odporúčame nekupovať telefóny určené pre austrálsky trh, pretože na Slovensku podľa našich informácií servisované nie sú a môžu sa v istých špecifikách odlišovať od modelov používaných na našom trhu. Ak sa nemýlim, tak minimálne nabíjačku k telefónu nebudete môcť použiť v našej elektrickej sieti. Takže byť na vašom mieste, volím model 8310.

K Vašej druhej otázke: ak si s paušálom od Orange nezakúpite žiaden mobilný telefón v akcii, nie ste viazaný žiadnou časovo ohraničenou zmluvou. To znamená, že ak by ste prípadne po istom časovom období neboli spokojní so službami, alebo by ste mali iné dôvody na prechod ku konkurencii, bez obmedzenia tak môžeteurobiť.