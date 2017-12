Prečo je Škótsko Mekkou UFO?

Londýn 26. júna (TASR) - Chcete vidieť UFO? Najlepšie miesto na svete pre sledovanie cudzincov z vesmíru je vraj v Škótsku. Prečo ale mimozemšťania ...

26. jún 2002 o 11:08 © TASR 2002

Londýn 26. júna (TASR) - Chcete vidieť UFO? Najlepšie miesto na svete pre sledovanie cudzincov z vesmíru je vraj v Škótsku. Prečo ale mimozemšťania dávajú prednosť Škótom pred inými národmi, to zostáva záhadou. V každom prípade výskum, ktorý uskutočnili škótske úrady, dokázal, že to je jednoducho tak.

Škóti však vedia prečo: pre jemný pôvab tunajších obyvateľov, ich ľahko zrozumiteľnú angličtinu a príjemné škótske podnebie. To všetko je jednoducho neodolateľné - aspoň pre mimozemšťanov. V Škótsku totiž zaznamenali viac neidentifikovateľných lietajúcich predmetov než kdekoľvek inde na svete.

Každý rok prilieta do Škótska najmenej 300 UFO. A obľúbeným cieľom ich návštevy je okolie mesta Bonnybridge, ktoré sa preslávilo ako Falkirský trojuholník. Toto miesto je vraj oknom do inej dimenzie, a preto k nemu mieria celé zástupy vesmírnych návštevníkov, tvrdí Ron Halliday, autor dvoch kníh o UFO:

"Kopia sa nám správy o jasných svetlách na oblohe, ale aj informácie o pozorovaní objektov tvaru cigarety alebo disku za bieleho dňa. Ľudia tiež tvrdia, že videli niečo podobného mimozemšťanom, malých i veľkých šedivých mužíčkov, jednoducho rôzne bytosti. A samozrejme nám hlásia pokusy o komunikáciu. Ľudia tiež vypovedali, že ich tieto bytosti uniesli. Takže sme svedkami blízkych stretnutí tretieho druhu."

Výskum, ktorý potvrdzuje záujem mimozemšťanov o Škótsko si objednala škótska turistická agentúra VisitScotland. Jej hovorca John McNeil je presvedčený, že Škótsko sa stalo obľúbeným prázdninovým letoviskom mimozemšťanov, podobne ako španielske Costa del Sol pre Britov:

"Presné vysvetlenie, prečo sa UFO vnáša nad Škótskom, neexistuje. Podľa jednej z teórií je to vďaka tomu, že sú tu odľahlé miesta a doširoka otvorená krajina. To mimozemšťania očividne preferujú. Zrejme sa im tu ľahko pristáva."

Je fakt, že UFO ľudia na celom svete najčastejšie spozorovali na otvorenom priestranstve. Podľa skeptikov je to zrejme preto, že na takých miestach bývajú aj letecké základne - a Škótsko je nimi doslova posiate. Stuart Campbell autor knihy: UFO - záhada rozlúštená, nevidí na úkazoch v Škótsku nič mimozemské: "Za tie roky som počul veľa vysvetlení a nikdy som nenarazil na správu o UFO, ktorú by som nevedel objasniť, a o ktorej by som musel povedať: to je skutočná záhada."

Výskyt UFO v Škótsku je ale naozaj záhada, tvrdí John McNeil z agentúry VisitScotland: "Máme množstvo tajomstiev a záhad, napríklad Lochnesskú príšeru. Obyvatelia Highlands majú tzv. šiesty zmysel, a to je možno dôvod, prečo sa UFO vznáša nad Škótskom a prečo je pre UFO Škótsko také príťažlivé. Môžeme byť na to hrdí."

Do celej záležitosti s UFO vstúpili aj bookmakeri a údajne stanovili kurz 1000 ku jednej, že UFO sa zastaví nad centrálnym kurtom pri tenisovom turnaji vo Wimbledone. Rovnaký kurz vypísali aj na to, že si trofej v ženskej dvojhre odnesie britská tenistka.