Zmena firmware z T20e na T20s

26. jún 2002 o 10:14 Dr. Mobilný

Da sa nahrat firmware z T20e do T20s ? Ak ano tak ako alebo kde?

Feri

Dr. Mobilný odpovedá:

Bohužiaľ, v autorizovaných servisných strediskách sa softvér z T20e na T20s nedá nahrať. Výrobca to totiž nepovoľuje. Do mobilného telefónu sa dá nahrať iba taký softvér, aký je určený pre daný typ mobilu. Či takúto službu ponúka nejaký "kutil" si musíte zistiť niekde na internete, no určite budeplatená.