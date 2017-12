Originálne zvonenia pre Nokiu

26. jún 2002 o 10:00 Dr. Mobilný

Ahoj!

Neviete mi poradit, ako by som dostal zvonenie Hurdy-Gurdy, ake je napriklad v N3310 do telefonu N3210? Existuju nejake web-stranky s originalnymi Nokia zvoneniami?

Vopred vdaka!

Mato

Dr. Mobilný odpovedá:

Napriek našej úpornej snahe sme žiadnu stránku s originálnymi zvoneniami Nokia na webe nenašli. Skúste sa však zaregistrovať do Klubu Nokia na stránke www.clubnokia.com, je to celé v slovenčine, registrácia je zadarmo a snáď tam by to mohlo ísť. Prípadne navštívte niektoré servisné stredisko telefónov Nokia, ak natrafíte na ochotného technika, nemal by pre neho byť problém vám želané zvonenie do telefónunahrať.