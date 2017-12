Let človeka na Mars je možný po roku 2035

Rusko chce novú kozmickú loď. Let na Mars však bude vyžadovať aj medzinárodnú spoluprácu.

20. apr 2011 o 0:00 TASR

MOSKVA. Rusko bude testovať kozmickú loď novej generácie, vybuduje nový kozmodróm a zváži let človeka na Mars, ku ktorému by mohlo dôjsť po roku 2035. Uviedol to šéf Ruskej vesmírnej agentúry (Roskosmos) Anatolij Perminov.

"Možnosť letu na Mars treba spojiť s konštrukciou kozmickej lode s novou jadrovou pohonnou jednotkou, ktorá umožní dosiahnuť túto planétu za jeden mesiac," povedal Perminov v ruskom parlamente. Zostrojenie nového hnacieho zariadenia sa podľa neho plánuje do roku 2019.

Skonštruovanie kozmickej lode bude možné najskôr v roku 2025 a samotný let na Mars po roku 2035. Perminov pritom zdôraznil, že organizácia letu na červenú planétu môže byť úspešná len na medzinárodnej úrovni, informovala tlačová agentúra RIA Novosti.

Šéf Roskosmosu pritom pripustil, že ruské kozmické lode závisia od dovezenej elektroniky.

"Importované komponenty tvoria 65-70 percent elektroniky v kozmickej lodi vypustenej vlani a tých, ktoré odštartujú tento rok," konštatoval.

Ruský prezident Dmitrij Medvedev v utorok prisľúbil, že vesmír ostane kľúčovou prioritou vlády. Skeptici však tvrdia, že krajina neurobila prakticky nič pre vývoj následníka už 43-ročnej kozmickej lode Sojuz.

Rusko využíva kozmické lode Sojuz a Progress, ktorých konštrukcia sa datuje do 60. rokov 20. storočia, na vynášanie posádky a dodávok pre Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS).

Po vyradení posledného amerického raketoplánu toto leto z prevádzky sa stanú jediným dopravným spojením z vesmírnou stanicou obiehajúcou okolo Zeme.