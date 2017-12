Vedci objasnili prepojenie tučnej stravy a cukrovky

Odborníci zistili, ako vedie tučná strava k cukrovke 2. typu.

13. apr 2011 o 15:09 TASR

CHAPEL HILL. Nové pokusy konečne odhalili presný mechanizmus, ako strava s vysokým obsahom nasýtených tukov vedie k cukrovke 2. typu, v súčasnosti jednej z najväčších zdravotných hrozieb na svete.

V časopise Nature Immunology to predbežne online oznámil osemčlenný tím, ktorý viedla Jenny Tingová z University of North Carolina School of Medicine v americkom Chapel Hill.

Už viacero desaťročí je známe, že ľudia s cukrovkou 2. typu majú nadmerne aktívne imunitné reakcie. Ich telá preto obsahujú veľa zápalových chemikálií. Iným faktom je, že diabetici bývajú obézni a odolní voči inzulínu (hormón inzulín odstráňuje z krvi cukor a ukladá ho ako energiu).

Určite to spolu súviselo, no dlho nik nevedel, ako.

Tím Jenny Tingovej teraz zistil, že nasýtené mastné kyseliny, konkrétne palmitát, avšak nie nenasýtené, konkrétne oleát, môžu aktivovať imunitné bunky, ktoré potom vytvárajú zápalovú bielkovinu interleukín-1beta.

"Tá istá bunková biochemická dráha, ktorá sprostredkúva metabolizmus mastných kyselín, tiež spôsobuje tvorbu

interleukínu-1beta. Ten potom pôsobí na tkanivá a orgány ako pečeň, svalstvo a tuk (adipózne tkanivo), aby sa takpovediac vypla ich reakcia na inzulín, čo ich urobí odolnými voči inzulínu.

V dôsledku toho môže aktivácia tejto dráhy mastnou kyselinou viesť k príznakom cukrovky 2. typu," povedala Jenny Tingová.

Zdroj: Nature Immunology advance online publication z 10. 4. 2011 Komuniké University of North Carolina School of Medicine z 11. 4. 2011.