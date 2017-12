Tretí diel kultovej adventúry The Longest Journey sa zrejme stane skutočnosťou

12. apr 2011 o 22:10 Ján Kordoš

Pokračovanie Dreamfall: The Longest Journey patrilo taktiež ku kladne hodnoteným projektom, no kultový status prvého dielu sa tomuto projektu nepodarilo dosiahnuť. Adventúristom sa však možno blýska na lepšie časy. Producent prvého The Longest Journey, Ragnar Tornquist totiž pre Eurogamer prezradil, že pokračovanie je rozhodne pravdepodobné.

Po niekoľkých pokusoch na MMORPG scéne (Anarchy Online, Age of Conan: Hyborian Adventures, zrušené Midgard, stále vytvárané The Secret World) sa tak možno vo Funcome vrátia k obľúbenej značke, ktorá mieša sci-fi a fantasy prvkov. The Secret World navyše obsahuje niekoľko elementov práve zo série The Longest Journey.

Tešíme sa a veríme, že sa toto nenápadne oznámenie stane skutočnosťou. Pred niekoľkými rokmi oznámené Dreamfall Chapters, ktoré malo rozprávať ďalšie príbehy epizodickou formou, sa prepadlo pod zem. A len tak mmochodom: vy ste nedostali chuť znovu si zahrať prvé dobrodružstvo April Ryan?

Zdroj: VG24/7