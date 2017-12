Google +1 sa má rovnať Facebook

Buď bude vyhľadávač úspešný v sociálnych sieťach, alebo skráti odmeny.

13. apr 2011 o 0:00 Ondrej Podstupka

Larry Page vedie Google do ďalšej vojny o sociálne siete.

BRATISLAVA. Google musí byť viac ako Facebook. Také bolo posolstvo spoluzakladateľa a teraz už aj najvyššieho šéfa Googlu Larryho Pagea, ktoré adresoval všetkým zamestnancom firmy.

Že útok na Facebook myslí smrteľne vážne, dokázal aj tým, že nadviazal odmeny v celej firme na úspech Googlu v oblasti sociálnych sietí. Ak Google neuspeje, môžu všetci zamestnanci firmy prísť o štvrtinu ročných odmien. „Všetci máme záujem na tom, aby táto snaha bola úspešná, systém odmien to odzrkadľuje,“ napísal Page v liste zamestnancom.

Page pri veľkej reorganizácii vedenia firmy, ktorú ukončil minulý týždeň, vytvoril pre správu sociálnych projektov funkciu viceprezidenta a vymenoval do nej jedného z najskúsenejších manažérov firmy – Vica Gundotru.

Google len pár dní pred tým odhalil projekt +1, ktorý má napodobniť tlačidlo Like známe z Facebooku.

Pri výsledkoch vyhľadávania a v blízkej budúcnosti aj článkoch na webe budú používatelia môcť jedným kliknutím dať najavo, že sa im odkaz či článok páčil. Google bude ich výber zohľadňovať vo výsledkoch vyhľadávania – čím viac plusov, tým vyššie v zozname.

Ak niekto z vašich známych, s ktorými ste prepojený cez ďalšie služby Googlu, bude niečo hľadať na internete, vo výsledkoch uvidí stránky, ktoré ste označili.

Strašiak Facebook

Rastúci vplyv najväčšej sociálnej siete je pre Google ekonomicky veľmi nebezpečný. Nielenže Facebook nedovoľuje vyhľadávaciemu robotu Google skúmať obsah na Facebooku, ale ešte mu aj veľmi úspešne konkuruje s predajom reklamy.

Nehovoriac o tom, že Facebook má aj obrovskú základňu používateľov. Špekuluje sa napríklad o tom, že by sociálna sieť mohla vytvoriť vlastný mobilný telefón, prípadne rozšíriť svoje reklamné služby aj pre tretie stránky, čím by ohrozila základný biznis vyhľadávača.

Google siete nechápe

Larry Page vidí východisko v sociálnejšom Googli a zdá sa, že pôjde tvrdo za svojím cieľom. Otázkou je, ako bude sociálny rozmer Googlu vyzerať.

Môže byť aj výrazne iný, než ste zvyknutí z Facebooku. Napokon, niekoľko pokusov už má Google za sebou. E­mailová služba Gmail a chatovací systém Gtalk dokážu rozoznať, s kým sa priatelíte. Obrázková služba Picasa vie nielen označiť, ale aj rozoznať vašich známych na fotkách. Kalendárová služba zase umožňuje zdieľať a plánovať udalosti.

Google Buzz sa veľmi podobná na systém statusov z Facebooku či Twitteru. Problémom Googlu je, že všetky jeho sociálne služby sú na rôznych miestach, a aj keď sa viažu na jeden účet, nie sú spojené do formy, ktorá by fungovala tak dobre ako Facebook.

V tomto snažení zatiaľ Google zažíval iba neúspechy, napríklad s klonom Twitteru Jaiku či s nezrozumiteľným komunikačným nástrojom Wave. „Dôvod, prečo Google zlyháva v sociálnych sieťach je, že nechápe ľudský rozmer ich užitočnosti. Google nechápe, že Facebook je vlastne žúr,“ napísal pre server Computerworld Mike Elgan.

Hľadajú cestu

Možno predpokladať, že Google sa pokúsi vymyslieť, spôsob, akým zlepšiť dnes dobre fungujúce služby. Po vzore služby +1 by začal rozširovať dobre fungujúce služby o sociálne prvky. Druhou možnosťou je, že vznikne portál podobný Facebooku prepájajúci služby, o akom sa šepkalo už v marci.

Tretím riešením by mohlo byť, že Google staví na strach menších webov z rastúcej sily Facebooku a pokúsi sa zjednotiť sociálne siete pod sieťový štandard podobný ako formát e­mailu alebo štandard html pre webové stránky.

Ak by naskočilo dosť sociálnych sietí, Facebook by sa nakoniec k štandardu musel pridať a Google by dostal čo chce – z Facebooku by sa stal otvorený prehľadávateľný web. Gundtora, ktorý strávil celú kariéru prácou s vývojármi otvoreného softvéru, by mohol vedieť, ako na to.