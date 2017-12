Čo hovoril Gagarin (prepisy rozhovorov s riadiacim strediskom)

Prinášame krátky výber z prepisu komunikácie medzi prvým kozmonautom Jurijom Gagarinom a riadiacim strediskom.

12. apr 2011 o 13:13 (ved)

Krátko pred štartom

Sergej Koroľov (šéf raketového programu): Chcem ti len pripomenúť, že po signále pre minútovú prípravu budeš mať asi šesť minút do začiatku letu. Takže žiadne obavy.

Jurij Gagarin: Rozumiem. Som dokonale pokojný.

Pavel Popovič (kozmonaut v riadiacom stredisku): Jurij, nenudíš sa tam?

JG: No, ak máš nejakú hudbu...

SK (technikom): Vykonajte požiadavku: zahrajte mu niečo. Opakujem, zahrajte mu nejakú muziku.

JG: Nech pustia romantickú skladbu.

SK: Myslím, že to je dobrá voľba, Jurij.

PP: Výborne, teraz to tam nebude také nudné. Každý je potešený, že s tebou vyzerá všetko v poriadku.

Štart

SK: Pristupujeme k zážehu. Štart!

JG: A ideme! Hluk v kabíne znie ako hlboké bzučanie. Všetko je v poriadku, cítim sa dobre.

SK: Želáme ti dobrý let.

JG: Dovidenia, uvidíme sa čoskoro moji drahí priatelia. Vibrácie začínajú byť častejšie, hluk stúpa...

3 minúty po štarte

SK: Ako sa cítiš?

JG: Vidím Zem. Pozerám sa na oblaky. Krása, taká krása! Ako ma počujete?

SK: Počujeme ťa výborne, pokračujeme v lete.

6 minút po štarte

JG: Práve teraz sa Zem pokrýva väčším a väčším množstvom oblakov... teraz sa oblaky rozostúpili. Dokážeme rozoznať vrstvy na zemi: sneh, lesy, hory. Cítim sa vynikajúco.

20 minút po štarte

JG: Pocity beztiaže sú zaujímavé. Všetko poletuje. Prekrásne!

57 minút po štarte

JG: Vidím horizont Zeme. Je to krásne, modrý obrys. Obloha je čierna. Vidím hviezdy - fantastický pohľad.

66 minút po štarte

JG: Letím nad morom. Je možné určiť smer pohybu mora.

Pristátie

108 minút po štarte

(Gagarin sa katapultoval a pristál na poli v Saratovskej oblasti, kde sa stretol s Annou Tachtarovou a jej vnučkou)

JG: Nebojte sa súdruhovia! Som priateľ.

AT: Prišli ste z kozmu?

JG: Neveríte tomu.

ZDROJ: New Scientist podľa dobových záznamov a rádiokomunikácie.

[content type="video" source="youtube" id="RKs6ikmrLgg?rel=0" width="490" height="306"][/content]