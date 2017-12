Lord of the Rings: War in the North - návšteva Stredozeme

Známa licencia dokáže zázraky. Či už v dobrom alebo zlom. V prípade Pána Prsteňov nehovoriac, keďže po uvedení filmovej trilógie na plátna kín sa strhol obrovský huriavk nielen okolo Tolkienovho sveta, ale aj fantasy žánru ako takého.

11. apr 2011

Niekedy sme mohli nahlas hovoriť o znásilňovaní legendy, fanúšikovia plakali nad ústupkom mainstreamu. Navzdory tomu musíme povedať, že sme nesmierne radi tomuto otvoreniu sa bežnému publiku, vďaka čomu sa fantasy dostalo do širšieho podvedomia ľudí.

Naposledy sme sa stretli s nie príliš podareným Conquestom, avšak neznamená to, že by sme museli zakaždým pred obrazovkami len trpieť. Zachytiť pôsobivú atmosféru Pána Prsteňov sa však podarilo len málokomu. Novinka Lord of the Rings: War in the North z dielne Snowblind Studios na to ide jednoducho. Vďaka mohutnej podpore vydavateľskej spoločnosti Warner Bros. Má vývojársky tím k dispozícii kompletnú databázu všetkého, čo súvisí so známou značkou. Odvážne sa nerozhodli vytvoriť kópiu už známeho príbehu či putovania, ale rozprávajú svoju vlastnú zápletku vo svete, ktorý nám je známy, no nikdy sme naň nevstúpili. Na pozadí slávnej cesty s prsteňom tak dostane hráč možno menej lákavú, avšak rovnako dôležitú úlohu. Pomsta spojí trojicu odlišných charakterov, ktorí putujú smerom na sever Stredozeme, kde sa schyľuje ku krvavej bitke. To, že nepozeráme na zlatisté Legolasove vlasy či chlpaté nohy Froda, nám nevadí, oba príbehy sa navzájom prepletajú, máte informácie o tom, čo sa deje mimo váš príbeh, dobre známy z kníh alebo filmu.



Trojica rozdielnych postáv – hraničiar, elfský mág a bojovo naladený trpaslík – tvorí váš tím. Ak nemáte po ruke žiadneho priateľa, necháte kooperáciu na počítač alebo konzolu. Hlavným protivníkom našej družiny sa stane Sauronova pravá ruka, Agandaur. Hneď vás však upozorníme, že čakať zložitejšiu hru, než akciu, by bolo nerozumné. War in the North vsádza na spoluprácu troch postavičiek, ktoré si musia svojou cestou vpred prerúbať. Akčná zložka napriek počiatočným obavám skvele zapadne do hrateľnosti už len preto, že si budeme užívať skôr rýchlu jazdu v prostredí, ktoré je síce na pohľad nové, avšak poznáme ho z náznakov v predlohe. Veľmi dôležitým aspektom je odlíšenie povolaní postáv pre jednotlivé charaktery. Hrateľnosť samotná bude skutočne podobná napríklad klasickým third person akčným hrám, len tentoraz vo fantasy štýle.

Trpaslík sa oháňa svojou obrovskou sekerou, upriamuje na seba pozornosť (napríklad bojovým pokrikom, ktorý mu zvýši útočné aj obranné vlastnosti a navyše sa nepriatelia zamerajú na jeho postavu), odoláva ťažkým úderom a aj ich dostáva. Klasický tank, ktorý na seba viaže pozornosť a bojuje kontaktným spôsobom. Ako jediný z partie dokáže odhaliť tajné miesta, zabarikádované priechody, za ktorými môžete nájsť poklad alebo jedinú cestu vpred. Hraničiar je zástupcom ľudskej rasy a keď netriafa do nepriateľov šípmi z luku, vyťahuje ostré dýky alebo menšie meče a roztáča koleso osudu. Ide o osobu tráviacu väčšinu nocí pod holým nebom, takže vyniká v stopovaní: ako jediný vidí cestu vpred (podobne ako trpaslík stenu, ktorú môže napríklad zboriť) a môže vás tak dostať z nepríjemného bludiska alebo k nepriateľovi, ktorého hľadáte. Mágia nesmie chýbať ani vo War in the North a zastupuje ju postava elfského pôvodu. Čo mág robí, istotne viete a vedzte, že ničivé kúzla potrebné budú. Ak dôjde k najhoršiemu, ovalí protivníka svojou palicou po hlave. Medzi jednoznačné výhody patrí zbieranie rôznych rastlín, byliniek a následné miešanie elixírov či príprava iných povzbudivých nápojov.

V boji sa jednoznačne ukáže, že postavy musia spolupracovať, inak sa strety s nepriateľom stanú bolestivým zážitkom končiacim smrťou hráča. Kooperáciu so živými hráčmi si predstaviť vieme, dôležité však bude ako sa budú správať počítačom ovládané postavy. Ak totiž nebude trpaslík plniť funkciu tanku, k zraneniam náchylnejší hrdinovia sa rýchlo ocitnú na zemi. V prípade, že postava stratí príliš mnoho zdravia, ocitne sa na zemi a musí ju iný hrdina oživiť. Ako teda budete hrať, aký spôsob si zvolíte, musí vyhovovať aj samotnému tímu. Chýbať nesmú ani RPG prvky, no už sme si spomenuli, že očakávať tabuľky prepchaté číslami by bolo bláznovstvom. Omnoho dôležitejší sa nám javí výber jednotlivých schopností. Hraničiar sa teda môže zdokonaľovať v streľbe (pri nej sa kamera automaticky priblíži k ramenu postavy a ako v iných akčných hrách so zameriavačom v strede strieľate, len s inou kadenciou a poškodením) alebo v kontaktných súbojoch, pri ktorých budú vynikať hlavne kritické zásahy a špeciálne pohyby. Možností bude neúrekom a stromy schopností by mali byť nastavené tak, aby ste zbytočne nehútali, kam čo investovať, ale na druhú stranu ani nemali ku všetkému hneď prístup. Cepovať si postavu s vybraným zameraním nebude žiadnym problémom. Pokojne sa teda môže stať, že váš mág bude odlišný od toho priateľovho a pokojne zvládne dať protivníkovi poriadnu otcovskú.

Chýbať by nemali ani ďalšie radovánky ako rozhovory s NPC postavami, neprídeme o postranné questy, radovánky s rôznymi predmetmi. Avšak RPG prvky budú len dokresľovať akčnú časť. Že budú boje riadne krvavé, rýchle a pomerne morbídne, berú tvorcovia ako nutnosť. Aj preto bude mať War in the Ring najvyšší možný rating a legálne sa k nej dostanú iba dospelí hráči. Teda mali by sa. Odseknuté končatiny, krv striekajúca v gejzíroch (len preboha nie ako v Dragon Age) a celková drsnosť sveta bude značne odlišná od minulých Lord of the Rings hier, ktoré sa snažili byť prístupné pre takmer všetky vekové kategórie. Problémom by sa mohla stať linearita danej cesty, no výsledok bude závisieť od talentu rozprávača príbehu, dizajnu jednotlivých lokácií, monotónnosti – jednoducho by si vývojári mohli myslieť, že im značka uľahčí spracovať tieto nenápadné herné prvky. Veríme, že nie, veď v Snowblind sú obrovskými fanúšikmi celej série.

Lord of the Rings: War in the North na prvý pohľad nevyzerá nijak výnimočne, avšak práve reálie a celé pozadie známej značky môže z tejto akčnej hry spraviť niečo výnimočné. Alebo ju úplne potopiť. Pokým bude akcia správne pompézna a epická, nikomu to vadiť nebude. Pretože práve akoby duša či srdce chýbali predošlým akčným LotR hrám. War in the North by to mohlo zmeniť. Dátum vydania zatiaľ nie je bližšie špecifikovaný, avšak skôr než na jeseň Lord of the Rings: War in the North pre PC, Xbox 360 a Playstation 3 neočakávame.