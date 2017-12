Ďalšia veľká vec od španielskeho Pendulo Studios

11. apr 2011 o 14:10 Ján Kordoš

Tentoraz tvorcovia popustili uzdu svojej fantázie a pritlačili na vtipných scénach. Dej je situovaný do 60. rokov minulého storočia, no nič nie je tak, ako to dobre poznáme. Na slávnostnom odovzdávaní filmových cien nečakane zmiznú dve dôležité osoby a úlohou hráča je, aby ich vypátral. Dvaja novinári (namyslený Dan a excentrická Liz), ktorých budeme ovládať, sa v láske zrovna nemajú a pravidelne si robia rôzne naschvály, z čoho pramenia vtipné situácie. Aby to nebolo všetko, postavy, na ktoré natrafíte, vyzerajú ako v hororových a sci-fi filmov zo spomínaného obdobia. Lenže nejde o prezlečených hercov, ale o skutočné osoby, ktoré medzi ľuďmi normálne žijú.

Pozrite si video zostrihané z animovaných scén a určite oceníte minimálne nádhernú grafiku. Ak sa The Next Big Thing vyhne neduhom predchodcov, máme sa na čo tešiť. Očakávaný dátum vydania je pre európsky trh stanovený na 22. apríla.

video //www.sme.sk/vp/20148/

Zdroj:Gamershell