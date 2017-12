Prenosná konzola Playstation Portable znovu zlacnela

9. apr 2011 o 12:50 Ján Kordoš

Pre užívateľov čaká po pripojení sa do Playstation Network široká škála online obsahu vrátane hrania multiplayeru, sťahovania minihier, klasických hier pre PS One, sledovania ukážok, upútaviek a doplnkov z obchodu Playstation Store, či možnosť komunikovať s priateľmi prostredníctvom aplikácie Skype. Navyše, od 14. apríla, budú mať majitelia PSP prostredníctvom PSN ID prístup k službe Music Unlimited powered by Qriocity, čo je nová digitálna hudobná služba založená na modeli „cloud“, umožňujúca milovníkom hudby počúvať obľúbené skladby v spoločnej a synchronizovanej databáze hudobných súborov v rámci hracej konzoly Playstation 3, PC a ďalších sieťových zariadení Sony bez toho, aby museli spravovať a prenášať hudobné súbory.

Zdroj:PR