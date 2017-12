Enigmo 2 - potrápte si hlavu v troch rozmeroch

Logické hry majú jednu nepríjemnú vlastnosť. Aj napriek svojej jednoduchosti a jasným pravidlám dokážu pri správno spracovaní úplne pohltiť.

8. apr 2011 o 17:40 Ján Kordoš

Nie len typických hráčov, ktorí sa na hodiny dokážu zažrať i do bežnej hry, ale aj virtuálnym svetom nepoškvrnených ľudí. Na dlhé hodiny. Lámať si hlavu nad riešením problému a následné plesnutie do čela s dodatkom „ako vás to preboha nemohlo napadnúť“, sa posúvate ďalej. Znovu a znovu.

Možno si niektorí pamätáte alebo ste hrali vynikajúcu hru Prism: Light the Way pre Nintendo DS. Enigmo 2 je podobne ako predchodca založený na podobných princípoch. Príkladov by sa však mohlo nájsť mnoho. Na prvý pohľad nič zložité: máme zdroj nejakej látky, ktorú potrebujeme dostať do zásobníka. Niekedy je to voda, takže treba jednotlivé kvapky odrážaním akoby kvapiek preniesť cez trampolíny. Inokedy je to laserový lúč, takže zrkadlami meníte jeho smerovanie. Zábavu si užijete taktiež s plazmou, ktorá mení svoje smerovanie pridávaním akýchsi zdroj gravitácie, okolo ktorého následne plazma v určitom polomere letí ďalej. Ťažko si to predstaviť, no vedzte, že takto je možné ju nasmerovať doslova za roh.

Zoznam možných spôsobov „ako dostať niečo niekam“ je zbytočné bližšie rozpisovať. Vždy máte k dispozícii len minimum súčiastok, navyše po prvých zoznamovacích úrovniach musíte nielen naplniť limity vodou / laserom / plazmou, ale najprv musíte zapnúť spúšťacie zariadenie na aktivovanie iného zdroja. Takže napríklad laser musíte nielen nasmerovať do prijímača, ale ho najprv nastaviť tak, aby ožiaril aktivátor vody, od neho sa lúč odrazí a následne ho dostať tam, kam patrí. Podobne pokračujete s vodou. Vedzte, že prvé úrovne sú skutočne len ukážkou toho, ktoré súčiastky plnia akú funkciu, neskôr sa začnete riadne trápiť. Najprv si budete myslieť, že niektoré úrovne nie je možné dokončiť, avšak vďaka absencii časových limitov (prídete len o body), začnete skúšať, vymýšľať a ono to zrazu funguje. Len treba trochu predstavivosti, pevné nervy a trochu pohnúť hlavou.

Okrem narastajúcej obtiažnosti budete minimálne spočiatku bojovať i so samotným prostredím. Jednotlivé mapy sú tvorené konštrukciou, ktorá v podstate vytvára prekážky a priestorom okolo. Enigmo 2 je totiž – hlavne v neskorších úrovniach - trojrozmerná hra, samotné hádanky zo začiatku (chvalabohu) využívajú iba dva rozmery k úspešnému riešeniu. Len potom zistíte, koľko starostí vám narobí ďalší rozmer. To, že okolo ktoréhokoľvek bodu sa môžete otáčať, približovať a odďaľovať, je len výhodou k tomu, aby ste na problém lepšie videli. Ovládanie je však mierne neforemné, nedotiahnuté. Umožňuje vám mnoho vecí, avšak samotná presnosť už podľa nás tak dokonalá nebola a mali sme problém s natáčaním objektov. Je to ale samozrejme len sila zvyku a po dlhšej praxi budete rotovať samotnou hádankou ako sa vám zachce. Len vás k sebe Enigmo 2, čo sa týka ovládania, okamžite nepustí a budú vám zavadzať vlastné prsty.

video //www.youtube.com/embed/WzSVXryh6Tw

Samotné spracovanie je na logickú hru príjemne kvalitné. Postrehnete to napríklad pri textúrach vymodelovaných objektov, ktoré sú aj pri maximálnom priblížení nesmierne detailné. Rozhodne nebudete mať dojem z odfláknutého prostredia. Pozadia sú tvorené akoby pohľadom z vesmíru na hviezdnu oblohu, na ktorej sa občas vyskytne planéta. Ako celok však pôsobí Enigmo 2 výborne. Máločo sa dá v tomto smere hre vytknúť – keby aj, zvuky a hudbu môžete vypnúť, ak by vás začali rušiť. Pri dlhodobom zaseknutí sa tak istotne stane.

Enigmo 2 predstavuje presne ten typ logickej hry, s ktorou nespravíte chybu a jej zadováženie nebudete považovať za zlú investíciu. Použité herné prvky fungujú na výbornú, sú otestované časom a výhodou je technické spracovanie. Celkovo 50 úrovní vám vydrží na mnoho hodín a potešiteľné taktiež je, že riešenie nemusí byť vždy jedno jediné. Z jednoduchej hry v úvode sa napokon vykľuje komplexný logický rébus, s ktorým sa potrápite. Frustrácia je pri podobných hrách už trademarkom, vždy sa stane, že hru s nechuťou vypnete, pretože vyriešiť danú hádanku nie je možné. Ale ono to ide a príťažlivosť Enigmo 2 tkvie v tom, že to budete znovu skúšať. A aby to nebolo málo, obsahuje Enigmo 2 aj editor vlastných hádaniek.

Hodnotenie: 7/10