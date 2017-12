Obedná pauza: človek vo vesmíre

Sovietsky kozmonaut Jurij Alexejevič Gagarin bol prvý človek, ktorý vyletel do vesmíru. Dnes je tomu presne 50 rokov.

12. apr 2011 o 11:30

Sovietsky kozmonaut Jurij Alexejevič Gagarin bol prvý človek, ktorý vyletel do vesmíru. Dnes je tomu presne 50 rokov, a tento míľnik v histórii ľudstva si preto pripomenieme hrou Space Jump. Pre skúsených borcov by nemusel byť problém preskákať cez statické a pohyblivé plošinky do cieľa zbierajúc po ceste blikajúce hviezdičky. Popasujete sa však aj s nízkou gravitáciou?

Ovládanie:

Šípky.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu Zlatko.Papucsek@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.