Na smartfónoch bude dominovať Android, Symbian postupne odpadne

V tomto roku by sa podľa analytickej spoločnosti Gartner malo celosvetovo predať 468 mil. smartfónov, čo v porovnaní s vlaňajškom predstavuje nárast o takmer 60 %.

8. apr 2011 o 0:00 SITA

Spoločnosť taktiež očakáva, že najneskôr do konca tohto roka sa Android od spoločnosti Google stane s trhovým podielom 39 % celosvetovou jednotkou medzi operačnými systémami, keď predbehne Symbian od fínskej Nokie. Ten by mal v tomto roku zaznamenať pokles trhového podielu na úroveň 19 %, pričom do roku 2015 klesne až na nulu.

Operačný systém iOS od spoločnosti Apple sa v tomto roku stane dvojkou na trhu, keď s podielom 19,4 % predbehne Symbian a túto pozíciu si udrží až do roku 2014. Jeho podiel však podľa firmy Gartner bude mierne klesať, keďže Apple uprednostní zvyšovanie marže pred trhovým podielom, čo so sebou prinesie aj pokles predaje na rozvíjajúcich sa trhoch. Trhový podiel spoločnosti Research In Motion, ktorá stojí za smartfónmi BlackBerry, vplyvom tvrdej konkurencie klesne v tomto roku na 13,4 % a podľa prognózy by mal oslabovať aj v nasledujúcich rokoch. Podiel operačného systému Windows Phone 7 od Microsoftu bude naopak rásť, predovšetkým vďaka spojenectvu so spoločnosťou Nokia. V tomto roku by mal mať Windows Phone 7 trhový podiel na úrovni 6 %, pričom do roku 2015 by mal vzrásť až na 20 %.

Región strednej a východnej Európy bude aj v tomto roku pokračovať vo výraznom raste predaja smartfónov, ktorý vlani medziročne stúpol o 88 %. Ako uviedla analytička Gartneru Annette Zimmermannová, v aktuálnom roku by sa v strednej a východnej Európe malo predať 23 mil. smartfónov, čo predstavuje nárast o 77 % v porovnaní v minulým rokom. "Najväčší nárast zaznamenajú telefóny s operačným systémom Android, ktorých podiel na tomto trhu by mal dosiahnuť 30 %," konštatovala Zimmermannová. Mobily so Symbianom budú na rozdiel od západnej Európy aj naďalej jednotkou v regióne. "Vzhľadom na tohtoročný prechod Nokie zo Symbianu na Windows Phone 7 bude rásť aj trhový podiel systém od Microsoftu," vysvetľuje Zimmermannová. Ako však dodáva, Symbian sa z trhov v strednej a východnej Európe vytratí v roku 2013, čo bude sprevádzať rast podielu Windows Phone 7 a jeho postavenie ako dvojky na trhu.