Univerzum Mass Effect pokračuje v knižnom spracovaní

7. apr 2011 o 14:45 Ján Kordoš

Niektoré knižné spracovania sa jednoducho podarili a niektoré príliš nie. Medzi tie lepšie patrí trilógia Mass Effect od Drewa Karpyshyna - posledný diel by mal v českom preklade vyjsť v polovici apríla. Pokým máte radi sci-fi - podobne ako v prípade hry - určite skúste prelúskať jednotlivé diely Zjavenie, Vzostup a Odveta.

Príbehy z tohto vesmírneho univerza ale nekončia. Hoci sa záverečný diel trilógie objaví v hernej podobe koncom tohto roku, knihy budú vychádzať i naďalej. Keďže má Karpyshyn momentálne mnoho práce s ďalšou hrou Star Wars: The Old Republic od BioWare, chytí múzu za pačesy iný spisovateľ. William C. Dietz nie je pre poctivého hráča a čitateľa v jednej osobe neznámou persónou.

V jeho portfóliu nájdete niekoľko desiatok kníh, z tých herných si možno spomeniete na Halo: The Flood, Hitman: Enemy Within, Resistance: The Gathering Storm, Starcraft 2: Heaven's Devils. U nás vyšla v českom preklade len prvá menovaná. Momentálne však Dietz pracuje na novele Mass Effect: Deception. Veríme, že sa napokon objaví v lokalizovanej verzii aj u nás.

Na záver otázka: ktoré z kníh podľa hier považujete vy za najlepšie?

Zdroj: Gamespot