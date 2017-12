K Dragon Age 2 dostanete zadarmo Mass Effect 2

6. apr 2011 o 16:40 Ján Kordoš

Musíte však tak urobiť najneskôr do posledného apríla, dokedy táto akcia trvá. Samozrejme to platí aj pre majiteľov, ktorí do Dragon Age II investovali svoje peniaze po vydaní hry. Taktiež je úplne jedno, pre ktorú platformu vlastníte Dragon Age II, Mass Effect 2 dostanete zakaždým. Avšak len pre PC. Konzolisti sa tak môžu cítiť mierne sklamaní, avšak dostať hru zadarmo - to sa predsa neodmieta.

Ako sa k Mass Effect 2 legálne dostať? Stačí, ak na stránke http://social.bioware.com/me2offer/ zadáte špeciálny Online Pass, ktorý nájdete pri hre Dragon Age II a následne si v aplikácii EA Download Manager aktivujete zobrazeným kódom PC verziu Mass Effect 2. Nezabudnite, že akcia prebieha len do konca apríla a kód pre Mass Effect 2 je možné získať len do prvého mája minútu pred deviatou hodinou.

Ani jednu z hier vám netreba bližšie predstavovať. Recenziu na Dragon Age 2 si môžete prečítať a hoci sme neboli extra nadšení, neberieme hre výslednú kvalitu. A Mass Effect 2 je podľa mnohých ankiet najlepšou hrou minulého roku, takže k tomu už netreba dodávať vôbec nič. Len tak ďalej, Electronic Arts, a viac podobných akcií. Na záver dodáme, že predajnosť Dragon Age: Origins dosiahla troch miliónov kusov a Dragon Age 2 sa môže pochváliť prvým miliónom na svojom konte. Toto číslo vďaka tejto akcii istotne porastie ešte vyššie.

Zdroj:PR