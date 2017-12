Sony a THQ prepúšťajú

6. apr 2011 o 15:30 Ján Kordoš

Sony razantne zoštíhlilo svoju divíziu Sony Online Entertainment. Celkovo bolo prepustených vyše 200 zamestnancov a zanikli tri pobočky v Seattli, Denveri a Tucsone. Po vydaní komixového MMORPG DC Universe Online, najrýchlejšie predávanej hry SOE, tak zostáva funkčná základňa tímov v San Diegu, ktorá prebrala všetky záväzky.

Automaticky došlo k zrušeniu projektu The Agency, ktorý bol vo vývoji od roku 2007. Online divízia herného giganta sa bude viac sústreďovať na free-to-play online hru Free Realms, ktorá nedávno vyšla na Playstation 3.

Po prepúšťaní musela siahnuť aj vydavateľská spoločnosť THQ. Vývojársky tím Volition, ktorý momentálne pracuje na Saints Row 3, Red Faction: Armageddon a hororovej hre Insane v spolupráci s režisérom del Torom, muselo opustiť 16 zamestnancov.

Omnoho horšie sú na tom zamestnanci Kaos Studios, ktorí nedávno vydali akčný projekt Homefront. Celosvetovo sa síce hra predávala celkom dobre a zadovážilo si ju približne jeden milión hráčov, no zrejme to bude málo. Tvorcovia sídliaci v New Yorku boli už dlhšiu dobu upozorňovaní na to, že predaje budú musieť byť vysoké (za ideálny počet predaných kusov považovalo THQ 2 milióny), avšak i tak by bolo vhodnejšie, keby sa vývojári presťahovali z drahej metropoly.

Najpravdepodobnejšie riešenie sa ukazuje presťahovanie do novozaloženej kanadskej pobočky THQ. Inak bude štúdio zrejme rozpustené. Zatiaľ bolo prepustených 17 zamestnancov, avšak ostatní musia žiť stále v neistote.

THQ sa navyše snaží presadiť svoje úspešné značky i vo forme seriálov (séria Red Faction). Najnovším prírastkom je podpísaná zmluva s vydavateľstvo Random House, v ktorom by malo vzniknúť knižné spracovanie Homefrontu s podtitulom Voice of Freedom.

