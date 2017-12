Nedovoľte Facebooku, aby bol lepší ako vy

Ak chcete vidieť vysmiatych ľudí, nepozerajte sa okolo seba, ale radšej choďte na Facebook.

6. apr 2011

Keď Petra Böhnke a Ulrich Kohler z Výskumného centra sociálnych vied v Berlíne v roku 2008 mapovali, ako veľmi sú spokojní so životom obyvatelia Európskej únie, jedným z kľúčových faktorov vplývajúcich na šťastie sa ukázal údaj o tom, či daní ľudia využívajú internet.

Štúdia jasne ukázala, že ľudia, ktorí sú na webe, sú podstatne šťastnejší a spokojnejší so životom ako tí, ktorí internet nemajú.

Dôvod je vraj jednoduchý: web nám poskytol možnosti, ako získavať informácie, ktoré pomáhajú riešiť životné problémy, komunikovať s priateľmi aj keď sú ďaleko a deliť sa s nimi o všetko, čo v živote zažívame.

Na webe sme krásni a šťastní

V priebehu posledných rokov k podobným zisteniam o prepojení šťastia a webu dospeli aj ďalšie štúdie. Napríklad štúdia amerického Pew Internet (2009) ukázala, že internet dokáže výrazne prehĺbiť vzťahy medzi ľuďmi, iná, v podaní Kalifornskej univerzity zase, že sociálne siete slúžia ľuďom okrem odkazov aj na šírenie radosti a dobrej nálady.

A naozaj. Vždy, keď sa pozriem do Facebooku, vidím v ňom desiatky vysmiatych tvárí, keď niečo napíšem, mnohým sa to páči. Sociálne siete a Web 2.0 urobil z webu spoločenstvo, kde si každý s každým vymieňa to najlepšie zo svojich životov.

To je napríklad aj dôvod, prečo 90 percent ľudí, ktorí sa prihlásia na Facebook, naň potom chodia pravidelne. V tomto svete je tak pekne a milo, že sa tam vždy radi vrátime.

Iba digitálna realita

Má to len jediný háčik. Tento svet nie je skutočný, iba sa naň podobá a keď si nedáte pozor, môžete nadobudnúť pocit, že ľudia okolo vás sú bezvýhrady pekní, múdri a dokonalí, tvrdí Elias Aboujaoude zo Standfordskej univerzity a riaditeľ jednej z prvých psychiatrických kliník, venujúcich sa liečbe tzv. chorôb internetu (od gamblerstva vo FarmVille až po závislosť od internetových zoznamiek) v knihe Nebezpečenstvo vášho virtuálneho ja.

Je prvým desivým svedectvom o tom, čo všetko môže digitálny svet narobiť s našimi životmi.

Základný problém webu je podľa Aboujaoudeho v tom, ako sa na ňom zlepšujeme v očiach druhých. „Je jedno, či ste na MySpace, alebo Facebooku, každý jeden z nás v rámci svojej internetovej identity na sebe neustále niečo zlepšuje, ukazuje sa širokým masám vo svojej novej dokonalejšej verzii, ktorá má často len veľmi málo spoločného s realitou.

Naša e-identita je oproti nám samým krajšia, asertívnejšia, komunikatívnejšia a v každom prípade oveľa viac sexi.“

Škaredí ľudia dostali Photoshop, hnevliví možnosť odpísať neskôr a ľudia bez fantázie zase možnosť používať namiesto svojich cudzie myšlienky.

Buďte lepší ako váš Facebook

Je to výhoda? V skutočnosti nie. To naše druhé dokonalejšie ja totiž nezanikne, keď večer vypnete počítač, budete sa s ním a s ďalšími dokonalými webovými avatarmi vašich priateľov odteraz už navždy porovnávať.

Je to ako mať vedľa seba neustále svojho vydarenejšieho brata, ktorý vám pripomína vaše chyby. „Väčšina z nás už nikdy nebude skutočne offline.“

Ako sa z toľkej krásy, dokonalosti a šťastia nezblázniť podobne ako Aboujaoudeho pacienti? Jednoduchá: nikdy nenechajte svoje digitálne ja priveľmi sa vzdialiť od svojho reálneho.

Keď už ničím iným, tak tým, že do kyberpriestoru raz za čas vyšlete aj správu o tom, ako zle sa dnes cítite a neodtagujete sa z fotky od vášho priateľa len preto, že na nej vyzeráte ako idiot.